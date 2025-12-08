KFC Uerdingen holt Arbeitssieg gegen den TSV Meerbusch

Es war vor 1517 Zuschauern in der Grotenburg eine Partie, die zwei der berühmten „Ausgerechnet“-Momente zu bieten hatte. Dabei sah KFC-Coach Stöhr, der im Vergleich zum Spiel gegen Ratingen auf Dave Fotso Youmssi anstelle von Noah Tomson im zentralen Mittelfeld setzte, einen recht zerfahrenen Beginn seiner Mannschaft. Die Gäste ließen die Uerdinger zunächst einmal kommen, zudem hatte die Partie am Dienstag dem eh schon seifigen Untergrund nicht gerade gut getan. Entsprechend blieb in der Anfangsphase auf beiden Seiten vieles Stückwerk.

In der 16. Minute kam der KFC dann ebenfalls zu seiner ersten nennenswerten Chance. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld versuchte es auch Mohamed Benslaiman Benktib mit einem Distanzschuss und zwang Franz Langhoff im TSV-Tor zu einer Glanzparade. Gefährlicher blieben in der Folge aber weiterhin die Meerbuscher, die sich die Führung zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient gehabt hätten. Doch da Jonas Holzum einen weiteren Schuss aus dem Gewühl nach einer Ecke reflexartig parierte, blieb es vorerst beim torlosen Remis.

Den ersten gefährlichen Abschluss der Partie verzeichnete dann aber der TSV. Reo Kamiyama hatte sich auf der rechten Seite gegen zwei Uerdinger Verteidiger durchgesetzt, seinen Pass von der Grundlinie lenkte Florian Berisha mit dem Absatz Richtung KFC-Tor, wo Jonas Holzum im kurzen Eck aber goldrichtig stand. Zwei Minuten später war dieser dann aber geschlagen. Nach einem Distanzschuss von Pablo Ramm, der einfach mal aus 25 Metern abgezogen hatte, klatschte der Ball aber an den rechten Pfosten.

Dann kam es zum ersten „Ausgerechnet“-Moment der Begegnung. Etienne Noel Reck erlief einen langen Verlegenheitsschlag und wurde im Kampf um den Ball eigentlich gehalten. Doch „ausgerechnet“ der Ex-Meerbuscher Benktib spielte gut mit, sicherte sich den Ball, nach einem Haken unbedrängt in den Strafraum ziehen und aus rund elf Metern überlegt ins lange Eck einschieben – die durchaus schmeichelhafte Führung für den KFC (29.). Denn den gefälligeren Fußball zeigten auch danach die Gäste. Der TSV kam vor allem über die Außen immer wieder in gefährliche Positionen, zeigte beim entscheidenden Pass dann aber wiederholte Ungenauigkeiten. Daher blieb es zum Pausenpfiff auch beim Vorsprung des KFC.

Uerdingen antwortet schnell auf Rückstand

Kurz nach Wiederanpfiff war der dann aber Makulatur. Nachdem der KFC zunächst deutlich strukturierter aufgetreten war, fing er sich in der 52. Minute den Ausgleich – durch einen weiteren „Ausgerechnet“-Moment: Der TSV hatte sich über die linke Seite nach vorne kombiniert, „ausgerechnet“ der gebürtige Krefelder Florian Berisha wurde im Strafraum in Szene gesetzt und tunnelte Jonas Holzum zu allem Überfluss auch noch.

Doch der KFC schüttelte sich kurz und legte in der 59. Minute seinen zweiten Treffer nach. Über die linke Seite wurde Jan Bachmann schon im Strafraum in Richtung Grundlinie geschickt und fand mit seinem überlegten Zuspiel in der Mitte Etienne Noel Reck, der den Ball per Hackentrick ins Netz beförderte. Derweil blieben aber auch die Gäste nach wie vor gefährlich.

Dann wurde es plötzlich hektisch, denn dem bis dahin umsichtigen Schiedsrichter Lukas Dyck entglitt nun ein wenig die Leitung der Partie. So kamen Nickligkeiten ins Spiel, die Stimmung wurde aggressiver. Nutznießer waren zunächst die Gäste, die rund eine Viertelstunde vor Schluss eine Großchance auf den erneuten Ausgleich liegen ließen. Einen Distanzschuss wehrte Jonas Holzum unorthodox nach vorne ab, den Nachschuss setzte Pablo Ramm aus sieben Metern aber weit über den KFC-Kasten.

Und da das bis zum Abpfiff die letzte Torannäherung der Gäste blieb, durften die Uerdinger Fans mit dem Team letztlich einen versöhnlichen Abschluss des Fußballjahres in der Grotenburg bejubeln.