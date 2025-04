Wie geht es mit dem KFC weiter? – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen hofft auf Rücknahme des Rückzugs Der Vorstand des KFC Uerdingen kritisiert den Insolvenzverwalter, hofft aber zeitgleich auf die Rücknahme des Rückzugs in der Regionalliga West. Dabei hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) den Rückzug schon offiziell vorgenommen.

Am späten Dienstagabend wendet sich der Vorstand des KFC Uerdingen mit einer Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit. Die Verantwortlichen zeigen sich irritiert; ihrer Meinung nach wäre der Rückzug durch den Insolvenzverwalter nicht notwendig gewesen, weshalb nicht nur Kritik am Vorgehen angebracht wird. Der Verein äußert außerdem den kühnen Wunsch, dass der Rückzug aus der Regionalliga West wieder zurückgenommen wird, dabei hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) den Rückzug schon offiziell vorgenommen.

