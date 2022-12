KFC Uerdingen: Hochbetrieb in der neuen Geschäftsstelle Der KFC Uerdingen hat ein neues Zuhause an der Violstraße. Geschäftsführer Christoph Lenz kommt kaum dazu, Kartons auszupacken und Computer einzuschalten. Womit er sonst noch zu kämpfen hat.

Etwas überraschend ist das schon. Christoph Lenz sitzt nicht etwa allein im so genannten gelben Haus und kann in aller Ruhe die Kartons auspacken. Nein, die neue Geschäftsstelle des KFC Uerdingen an der Violstraße, einen Steinwurf vom Stadion Grotenburg entfernt, hat regen Zulauf. Natürlich hat auch das bevorstehende Weihnachtsfest damit zu tun, wo der eine oder andere Fan-Artikel mehr verkauft wird, aber auch mit der Neugier: wie sieht es dort aus?