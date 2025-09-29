KFC Uerdingen hat in Unterzahl gegen Homberg keine Chance

KFC-Trainer Julian Stöhr hatte seine Startformation im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen verändert. So kehrten Alexander Lipinski und Etienne-Noel Reck in die Startelf zurück, zudem feierte Dominik Burghard sein Startelf-Debüt im Dress des KFC. Dafür mussten Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya und Ephraim Kalonji auf der Bank Platz nehmen. Im Tor stand, wie schon in den vergangenen Wochen, Jonas Holzum.

Der Start in die Partie war von beiden Seiten zunächst etwas hektisch. Einfache Abspielfehler ermöglichten es jeweils dem gegnerischen Team, den Ball in aussichtsreicher Position zu erobern. Es fehlte jedoch die letzte Konsequenz, um aus diesen Situationen echte Torgefahr zu erzeugen. Die kam das erste Mal nach knapp zehn Minuten auf, als der VfB Homberg eine Unachtsamkeit des KFC in der rechten Verteidigung ausnutzte und Kapitän Ole Päffgen seinen Gegenspieler ziehen lassen musste. Schlussmann Holzum lenkte den Schuss aber artistisch zur Ecke (10.). Auch in den folgenden Minuten blieben die Duisburger am Drücker, Holzum musste mehrfach eingreifen und Flankenbälle abwehren.

Wenige klare Torchancen

Auf der anderen Seite strahlte der KFC erst nach 20 Minuten so etwas wie Torgefahr aus, als Dave Fotso Youmssi aus spitzem Winkel am Homberger Keeper scheiterte. Wenige Augenblicke später wäre Uerdingen mehr oder weniger aus dem Nichts in Führung gegangen, doch der Flachschuss von Mohamed Benslaiman Benktib traf den Innenpfosten und hoppelte von dort aus die Linie entlang, ohne diese aber zu überqueren (24.).

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs stabilisierten sich die Defensivreihen hüben wie drüben, klare Tormöglichkeiten blieben aus. Stattdessen lieferten sich Homberg und Uerdingen ein hart umkämpftes Spiel im Mittelfeld, aus dem keines der beiden Teams mit deutlichen Vorteilen hervorging. Entsprechend gerecht war das 0:0 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel hitziger, auch bedingt durch den Platzverweis von Verteidiger Burghard, der binnen zwei Minuten zwei gelbe Karten sah – die erste Unterzahl des KFC Uerdingen in dieser Saison (54.). Trainer Stöhr reagierte, brachte in Anthony Oscasindas, Kaya und Kalonji frische Kräfte, um auch offensiv wieder etwas mehr Präsenz auszustrahlen.

KFC fällt auseinander

Trotzdem gelang es dem VfB schnell, aus der numerischen Überzahl Kapital zu schlagen. Der eingewechselte Andres Gerardo Gomez Dimas staubte ab, nachdem Holzum einen Schuss nur nach vorne abprallen lassen konnte (65.). Der Rückstand war ein Nackenschlag für den KFC, der danach einige Minuten brauchte, um wieder etwas mehr Sicherheit zu gewinnen. Nach zaghaften Versuchen in der Offensive fehlte in der Rückwärtsbewegung die notwendige Konsequenz, was die Hausherren eiskalt ausnutzten. Nach sehenswerter Kombination traf Emir Demiri zum 2:0 (75.). Als eben jener Demiri nur drei Minuten später erneut den Ball im Tor des KFC versenkte, waren die letzten Zweifel beseitigt, wer hier als Sieger den Platz verlässt.

Kampfgeist und Einsatz strahlten in dieser Phase nur noch die zahlreich mitgereisten Fans des KFC Uerdingen aus, die auch nach dem 0:3 weiter lautstark ihre Lieder sangen. Auch nach dem 0:4 durch Johann Noukumu blieben die Schals oben (86.).