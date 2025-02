KFC Uerdingen: Gibt es bald einen neuen Mieter in der Grotenburg?

Die Grotenburg und der KFC Uerdingen gehören zusammen, das steht außer Frage. Allerdings war das ehrwürdige Stadion in der jüngeren Vergangenheit nicht immer die Spielstätte, da sie die Voraussetzungen für die 3. Liga und teils auch Regionalliga West nicht erfüllt hatte. Seit geraumer Zeit darf KFC seine Spiele wieder in seiner Heimat austragen, doch bald könnte es einen neuen Mieter geben.

Es ist aktuell vorstellbar, dass der KFC Uerdingen in der kommenden Saison nicht mehr in der Regionalliga spielt. Einerseits steckt der Aufsteiger im Abstiegskampf, andererseits ist eine Insolvenz noch immer nicht vom Tisch. Das Team um den Vorsitzenden Thomas Platzer hat wohl bis Mitte März Zeit, eine Insolvenz abzuwenden. Sollte das gelingen, wäre wohl auch ein Neun-Punkte-Abzug vom Tisch. Mit diesem Abzug würden die Uerdinger nach aktueller Ausgangslage direkt auf einen Abstiegsplatz fallen. Selbst bei einem sportlichen Klassenerhalt, könnte es sein, dass Uerdingen trotzdem in den Amateurfußball zurückkehrt. Bekanntlich ist die finanzielle Situation prekär wie offen.

Doch es könnte gut sein, dass in der Grotenburg 2025/26 trotzdem Regionalliga-Fußball angeboten wird. Wie FuPa schon prognostiziert hat, beschäftigt sich der SC St. Tönis mit einer möglichen Miete es Stadions, schließlich führt der Lokalrivale nach seinem 6:0-Kantersieg über Meister Sportfreunde Baumberg die Oberliga Niederrhein an und darf sich damit berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Regionalliga machen. Dem kicker sagte Abteilungsleiter Markus Hagedorn: "Die Lösung muss finanziell machbar und nachhaltig sein." In der RP ergänzt er: „Am Ende aller Tage ist es eine Frage des Geldes. Was möchten wir investieren? Welches Risiko gehen wir ein? Gehen wir überhaupt das Risiko ein? Die Nachhaltigkeit ist das große Thema. Mit kurzfristigem Erfolg, der danach zur Unruhe führt, ist keinem geholfen.“ Es werden zugleich aber auch mehrere Ausweichspielstätten geprüft. Denkbar sind hier das Grenzlandstadion, in dem die U23 von Borussia Mönchengladbach spielt, sowie die Heimspielstätten des FC Wegberg-Beeck (Waldstadion) und von Fortuna Düsseldorf II (Paul-Janes-Stadion)

Vereinszukunft wird nicht gefährdet

Schon in den vergangenen Wochen teilte Hagedorn mit, dass der SC St. Tönis die Zukunft des Vereins nicht einem Regionalliga-Abenteuer unterordnen werde. So entschied sich beispielsweise Baumberg aus genau diesen Gründen gegen den Aufstieg, stattdessen durfte Uerdingen den Klassensprung wahrnehmen, doch die finanziellen Luftschlösser wurden von der Monheimer Weitsicht geschlagen.

Neben Baumberg verzichtete auch die SpVg Schonnebeck auf die Regionalliga. Beide gaben unter anderem an, dass das Ausweichen in ein Regionalliga-Stadion mit enormen Kosten (vor allem Miete) verbunden wäre. Hier bleibt jetzt abzuwarten, welcher Kurs den Verantwortlichen des SC St. Tönis vorgeschlagen wird. Bis Ende März hat der Verein Zeit, seine Bewerbungsunterlagen beim Westdeutschen Fußballverein einzureichen. Vielleicht unterstützt sogar der KFC Uerdingen, der selbst Mieter in Düsseldorf, Duisburg, Lotte und Velbert war.