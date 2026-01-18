KFC Uerdingen gewinnt Turnier - doch kein Abgang von Adam Tolba

Zwei Wochen vor dem Start in die Rückrunde der Oberliga Niederrhein feilt der KFC Uerdingen weiter an seiner Form. So auch am Wochenende, an dem die Mannschaft von Julian Stöhr beim 2. Hordeler Heinrichs Cup, einem Kurzturnier des westfälischen Landesligisten TuS Hordel, in Bochum angetreten ist.
Am Samstag standen für die Krefelder zunächst zwei Gruppenspiele auf dem Programm. Gegner waren der Herner Landesligist SV Wanne 11 sowie der Westfalenligist Concordia Wiemelhausen aus Bochum. Gespielt wurde jeweils über 45 Minuten. Los ging es um 14 Uhr mit der Partie gegen Wanne, die Partie endete 1:1-Unentschieden. Nach der frühen Führung der Herner konnte Alexander Lipinski in der 38. Minute noch den Ausgleich erzielen. KFC-Coach Julian Stöhr ärgerte das Ergebnis, denn seine Mannschaft offenbarte in dieser Partie altbekannte Probleme: „Das Spiel müssen wir eigentlich 5:2 gewinnen. Der Gegner hat zwei Chancen und macht ein Tor, wir haben etliche, machen aber auch nur eins. Der Chancenwucher war schon eklatant“, wird Stöhr auf der KFC-Homepage zitiert.
Direkt im Anschluss stand dann die Begegnung mit den Wiemelhausenern an. Auch in dieser Partie geriet der KFC früh in Rückstand (9.), konnte das Spiel durch Treffer von Noah Tomson (22.) und Etienne-Noel Reck (34.) aber noch drehen und letztlich mit 2:1 für sich entscheiden. „Auch hier hätte sich keiner über ein 3:1 oder 4:1 beschweren können. Gefreut hat mich, dass wir in beiden Spielen das Tempo hochhalten konnten. Insgesamt war es eine gute Einheit für uns“, so Stöhr.
Mit vier Punkten setzte sich der KFC in der Gruppe B damit durch, wodurch es am Sonntagnachmittag zum Finale gegen den Westfalen-Oberligisten ASC 09 Dortmund, der sich in der Gruppe A gegen die Gastgeber des DJK TuS Hordel sowie den SC Velbert behaupten konnte, kam. Und in dieser Partie stimmte bei den Krefeldern dann offenbar vieles, denn die Stöhr-Elf setzte sich klar und deutlich mit 4:0 durch.
Unterdessen gab es am Sonntag dann noch Verwirrung um Adam Tolba. Der Mittelfeldspieler des KFC, der das Testspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach am Mittwoch wegen einer Verletzung vorzeitig hatte beenden müssen und beim Turnier in Hordel deshalb auch nicht mitwirken konnte, stand laut Medienberichten vor einem Wechsel. So habe sich der Regionalligist VfL Bochum II die Dienste des 20-Jährigen gesichert, hieß es. Wenig später folgte dann aber schon die Korrektur – während die ursprüngliche Falschmeldung immer noch bei Google kursierte. Denn nicht Adam, sondern der zuletzt vereinslose Mohammed Tolba hat sich der Reserve des Zweitligisten für die Rückrunde in der Regionalliga West angeschlossen. Beim KFC braucht man sich also keine Gedanken über eine Nachverpflichtung fürs Mittelfeld machen