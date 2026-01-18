KFC Uerdingen gewinnt Turnier - doch kein Abgang von Adam Tolba

Mit vier Punkten setzte sich der KFC in der Gruppe B damit durch, wodurch es am Sonntagnachmittag zum Finale gegen den Westfalen-Oberligisten ASC 09 Dortmund, der sich in der Gruppe A gegen die Gastgeber des DJK TuS Hordel sowie den SC Velbert behaupten konnte, kam. Und in dieser Partie stimmte bei den Krefeldern dann offenbar vieles, denn die Stöhr-Elf setzte sich klar und deutlich mit 4:0 durch.

Adam Tolba wechselt nicht

Unterdessen gab es am Sonntag dann noch Verwirrung um Adam Tolba. Der Mittelfeldspieler des KFC, der das Testspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach am Mittwoch wegen einer Verletzung vorzeitig hatte beenden müssen und beim Turnier in Hordel deshalb auch nicht mitwirken konnte, stand laut Medienberichten vor einem Wechsel. So habe sich der Regionalligist VfL Bochum II die Dienste des 20-Jährigen gesichert, hieß es. Wenig später folgte dann aber schon die Korrektur – während die ursprüngliche Falschmeldung immer noch bei Google kursierte. Denn nicht Adam, sondern der zuletzt vereinslose Mohammed Tolba hat sich der Reserve des Zweitligisten für die Rückrunde in der Regionalliga West angeschlossen. Beim KFC braucht man sich also keine Gedanken über eine Nachverpflichtung fürs Mittelfeld machen