KFC Uerdingen gewinnt problemlos gegen den FC Kray Defensiv hatte der KFC keinerlei Probleme und behält damit den Abstand auf den Tabellenführer SSVg Velbert bei.

Der Spielverlauf überrascht wenig

Der KFC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Kray verteidigte tief in der eigenen Hälfte, doch die Grotenburger erspielten sich trotzdem immer wieder Lücken in der Hintermannschaft der Essener. Die erste Topchance der Begegnung parierte Gästekeeper Jan Fauseweh nach einem Schuss von Maximilian Funk noch mit einem starken Reflex (16.). Es gab jedoch keine offensive Entlastung von Kray. Vielmehr spielte Uerdingen weiter nach vorne. Und nach Vorlage von Vedran Beric hatte Levan Kenia eine besondere Idee: Der George sah den zu weit vor seinem Tor stehenden Fauseweh und schlenzte aus knapp 20 Metern über diesen hinweg zum 1:0 (20.).

Das Tempo war weiterhin nicht besonders hoch, doch Uerdingen erspielte sich auch in der Folge Tormöglichkeiten. Erst konnte Alexander Lipinski seinen Kopfball aus guter Position nicht aufs Tor bringen (40.). Und kurz darauf war es dann erneut geschehen: Nach einer Ecke legte Kenia den Ball zurück auf Kevin Weggen, der Fauseweh erneut auf dem falschen Fuß erwischte und von der Strafraumgrenze ins linke Eck traf (41.)

Zur Pause führten die Hausherren daher hochverdient mit zwei Toren. Kray hatte gegen den Aufstiegsaspiranten noch kein Mittel finden können.

Kray bleibt defensiv löchrig

Und auch zur zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielbild. Zwar stellte Kray nochmal mit zwei Wechseln um, doch Uerdingen drängte die Auswärtsfahrer weiter in die eigene Hälfte. Und Kray zeigte, warum sie nun die schlechteste Defensive der Liga stellen. Uerdingen spielte sich über Lipinski und Gianluca Rizzo einfach an die Grundlinie. Die Flanke von Rizzo konnte Fauseweh nur nach vorne fausten, wo Maik Odenthal den Ball direkt per Drop-Kick aus knapp 16 Metern verwandelte (51.). Der Krayer Torhüter spielte eine unglückliche Rolle an diesem Freitagabend, bei allen drei Toren sah er nicht besonders gut aus.