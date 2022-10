Shun Terada sorgte für den Uerdinger Führungstreffer. – Foto: Stefan Brauer

KFC Uerdingen gewinnt Oberliga-Topspiel gegen den VfB Hilden mit 2:1 Oberliga Niederrhein: Das Topspiel des 14. Spieltags stieg in der Grotenburg. Die Uerdinger springen auf den zweiten Tabellenplatz.

Seit fünf Spielen hatte der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein am Sonntag nicht mehr verloren, drei davon wurden gewonnen, darunter auch die Spitzenspiele gegen die SSVg Velbert (zu den Höhepunkten bei FuPa.tv) und beim ETB Schwarz-Weiß Essen (hier die Höhepunkte bei FuPa.tv). Am Sonntag um 15 Uhr stand in der Grotenburg der nächste Vergleich an, als die Uerdinger den aktuellen Spitzenreiter VfB 03 Hilden zu Gast hatten, der bislang auch spielerisch durch starke Auftritte überzeugt hat. Am Ende behielten die Uerdinger knapp mit 2:1 die Oberhand.

Liveticker KFC Uerdingen - VfB Hilden zum Nachlesen Optisch entwickelten die Uerdinger von Beginn an ein optisches Übergewicht, ohne sich dabei jedoch zunächst klare Torszenen erspielen zu können. Die erste wirklich dicke Möglichkeit hatte dann Gianluca Rizzo, der einen von Alexander Lipinski zurügelegten Ball jedoch über das Tor von Yannic Lenze setzte. In der 26. Minute kam dann auch Hildens Torjäger Pascal Weber zu einer Großchance. Diesmal setzte er einen Ball jedoch neben den Kasten, den er in den Vorwochen sicher auch oft versenkt hätte. Die Uerdinger Fans mussten dann bis zur 40. Minute warten, dann jedoch gab es den großen Jubel! Alexander Lipinski legte den Ball mit der Brust auf Shun Terada, der Japaner schoss humorlos zum 1:0 ein.