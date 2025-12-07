KFC Uerdingen gewinnt letztes Heimspiel in diesem Jahr

Zum letzten Mal in diesem Jahr rollte der Ball in der Grotenburg. Der heimische KFC Uerdingen empfing den TSV Meerbusch in der Oberliga Niederrhein. In einem ausgeglichenen Duell ging der KFC mit einer knappen 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es umkämpft weiter, am Ende durften die Hausherren vor 1.517 Zuschauern jubeln.

Auf dem Rasen ging es gleich zur Sache. Beide Mannschaften waren sofort voll da und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Zum ersten Mal richtig gefährlich wurde es nach elf Minuten, als Reo Kamiyama sich auf der rechten Seite gegen zwei Uerdinger durchsetzte und den Ball mit viel Wucht in die Mitte spielte. Ein Mitspieler von ihm kam zwar noch dran, doch Jonas Holzum im KFC-Tor parierte aus kurzer Distanz stark. Unmittelbar danach war er dann aber geschlagen, hatte jedoch Glück, dass der TSV-Distanzschuss gegen den Pfosten knallte (12.). Auf der Gegenseite setzte sich Etienne-Noel Reck gut durch und legte von der Grundlinie in die Mitte zurück, einen Mitspieler suchte er dort aber vergebens (14.). Besser machte es Mohamed Benktip vier Zeigerumdrehungen später. Mit seinem Versuch aus 25 Metern zwang er TSV-Schnapper Franz Langhoff zu seiner sehenswerten Flugeinlage.

Kamiyama war Ausgangspunkt der nächsten TSV-Offensivaktion. Wieder brachte er das Spielgerät von der rechten Seite in den Strafraum, wo Holzum in die Flugbahn sprang und den Ball aus der Gefahrenzone faustete (23.). Wenig später behielt Reck im Zweikampf mit zwei Meerbuschern die Oberhand und spitzelte den Ball weiter zu Benktip. Von der Strafraumkante zog der einfach mal ab und versenkte unten rechts zum 1:0 für die Hausherren (29.). Davon ließ sich der TSV allerdings nicht beeindrucken und spielte weiter wie zuvor. Kurz vor der Pause vergab Benktip die Chance auf das 2:0, als er aus kurzer Distanz Langhoff nicht überwinden konnte (42.). Dem vorausgegangen war eine durchaus skurrile Szene. Während der Linienrichter Einwurf für Meerbusch anzeigte, überstimmte der Schiedsrichter die Entscheidung. Gedankenschnell reagierte der KFC, konnte letztlich die kurze Unordnung in der TSV-Defensive aber nicht ausnutzen.

Mit unverändertem Personal ging es für beide Teams nach der Pause weiter. Keine zwei Minute waren gespielt, als Reck an Langhoff scheiterte. Besser machte es Florian Berisha sieben Minuten nach Wiederanpfiff. Nach schnellem Konter spielte Pablo Ramm auf Berisha, der sicher zum Ausgleich einschob (52.). Das gab dem TSV Rückenwind, die ganz klaren Chancen ergaben sich aber nicht. Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite. Jan Bachmann marschierte bis zur Grundlinie, von wo er in die Mitte spielte. Reck war auf dem Posten und hielt den Fuß zum 2:1 hin (59.). In der Folge ging es weiter munter hin und her. Ramm schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern knapp über die Latte (64.).

Im weiteren Verlauf wurde es auf dem Rasen immer intensiver. Der Unparteiische ließ die Partie lange Zeit laufen, wodurch ihm die Kontrolle ein wenig abhanden kam. Hinzu kamen mehrere zweifelhafte Entscheidungen, die zusätzlich Brisanz reinbrachten. Mit einem echten Chancenfestival hätte der KFC die Entscheidung herbeiführen können, doch gleich mehrere Spieler konnten den Ball nicht über die Linie drücken (74.). Das gelang auch dem TSV nicht, der erst Holzum zu einer Glanztat zwang, den Nachschuss konnte Ramm nicht versenken. Nach einer umkämpften Schlussphase blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten, 2:1 für den KFC.

Durch den knappen Sieg bleibt der KFC punktgleich mit der SpVg Schonnebeck und in Verfolgerposition zu Spitzenreiter Ratingen 04/19. Am kommenden Wochenende steht dann das Jahresfinale beim VfL Jüchen an. Der TSV geht es gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.