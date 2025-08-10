KFC Uerdingen gewinnt Geduldspiel gegen starke Borner

Der KFC Uerdingen hat die 1. Runde im Niederrheinpokal überstanden! So muss das Fazit nach 90 Minuten gegen den SSV Bergisch Born lauten, denn der Landesligist zeigte eine starke Leistung und kam im zweiten Durchgang auch zu einigen Abschlüssen. Am Ende erlöst Yasin-Cemal Kaya als bester Akteur des Oberliga-Klubs den Favoriten (1:0, 0:0).

Der erste Durchgang war ein Abbild der vergangenen Spiele. Die Mannschaft von Julian Stöhr dominierte den Ball und den Gegner und kam vor allem immer wieder über die Flügel in die Gefahrenzone. Einziges Manko war die Genauigkeit im vorderen Drittel, deshalb blieben die ganz großen Chancen aus und Tore waren somit Mangelware. Das lag aber nicht nur an fehlender Schärfe im Abschluss, denn der Landesligist aus dem Fußballkreis Remscheid-Solingen stellte die Mitte gut zu und damit auch Spielmacher Mohamed Yassin Benslaiman Benktib und Stürmer Noel-Etienne Reck kalt. Dafür trat Kaya immer wieder in Erscheinung, denn der leichtfüßige Linksaußen narrte ein ums andere Mal seine direkten Gegenspieler und hatte in fast allen gefährlichen Situationen seinen Fuß mit im Spiel. Die besten Möglichkeiten hatten Alexander Lipinski (22.) und Nedzhib Hadzha (45.).

Es war sicherlich kein schlechter Auftritt der Hausherren im ersten Durchgang, vielmehr war es das typische Pokalduell zwischen David und Goliath. Doch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild, nicht zum positiven aus Sicht des KFC Uerdingen. Bergisch Born kam mutiger aus der Halbzeit und kam auch häufiger in die Gefahrenzone rund um Torhüter Rafael Hester. Ein Flachschuss flog nur knapp am Pfosten vorbei (51.). Auch in der Folge hielt der Außenseiter weiter mit und kommt zu Abschlüssen.

Rund 20 Minuten vor dem Abpfiff wurde Uerdingen wieder zwingender und kam zu Pressingsituationen, wenngleich Stöhr weiter auf Wechsel verzichtete. Die Angriffe waren aber entweder ungenau oder wurden zu überhastet ausgespielt. Das Geduldsspiel endete dennoch zugunsten der Hausherren, denn Benktib spielte einen Außenristpass auf Lipinski, der im Strafraum Kaya fand. Der beste Spieler der Hausherren musste nur noch einschieben, weil Torhüter Gian-Luca Musset bereits geschlagen war (82.). Dieser eine starke Angriff entschied die Partie.

Born rennt an, KFC Uerdingen jubelt

Bergisch Born um Trainer Tim Janowski verkaufte sich in der Grotenburg stark und lieferte vor allem im zweiten Durchgang einen nennenswerten Kampf. Es fehlte nach kräftezehrenden 90 Minuten an der Kraft, um in den Schlussminuten noch den Ausgleich zu erzielen. Ein, zwei Möglichkeiten gab es in einer Powerplay-Phase der Gäste, die erhobenen Hauptes in der kommenden Woche in die Landesliga starten können. Erster Gegner ist der SC Kapellen-Erft.

Der KFC Uerdingen muss sich dagegen deutlich steigern, ansonsten könnte es in der jungen Ära unter Julian Stöhr am Freitagabend die erste Niederlage geben. Die Sportfreunde Baumberg sind zur Eröffnung der Oberliga Niederrhein der erste Gegner und der Meister von 2024 gilt mancherorts nach guten Transfers in diesem Sommer als Titelkandidat. An diesem Sonntag zählt aber primär das Weiterkommen - und das ist gelungen.

KFC Uerdingen – SSV Bergisch Born 1:0

KFC Uerdingen: Rafael Hester, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Maximilian Dimitrijevski (89. Dominik Burghard), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Nedzhib Hadzha, Noel-Etienne Reck - Trainer: Julian Stöhr

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Alexander Kelm, Maikel Klein, Marvin Brüggehoff (39. Muhammet-Fathi Ödemis), Dustin Köhler, Ruben Schmitz-Heinen, Furkan Kücüktireli, Ahmed Öztürk (39. Dustin Köhler), Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 1043

Tore: 1:0 Yasin-Cemal Kaya (82.)