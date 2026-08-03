KFC Uerdingen geht vor Top-Kulisse knapp an Blamage vorbei

Der KFC geriet zunächst in Rückstand. – Foto: Tom Klesper

Samstagnachmittag in der Grotenburg. Bestes Fußballwetter. Der KFC Uerdingen hatte Delay Sports Berlin zu Gast – ein Testspiel, das unter besonderen Vorzeichen stattfand. Denn der Klub mit der hohen Reichweite in den sozialen Medien hatte 5682 Zuschauer angelockt, für ein Vorbereitungsspiel eines Oberligisten und eines Landesligisten eine beeindruckende Zahl. Sportlich hatten nicht viele ein Duell auf Augenhöhe erwartet, da die Berliner zuletzt mit 1:9 unter die Räder gekommen waren. Dennoch reichte es für Uerdingen am Ende nur zu einem 1:1 (0:1)-Remis.

Dabei war das Spiel gegen den Berliner Landesligisten für einige der Zuschauer nur Nebensache. Sie waren gekommen, um die Stars aus dem Internet zu sehen und ein Foto mit ihnen zu machen.

Ultras bleiben dem Spiel fern

Von Krefelder Seite hingegen gab es an diesem Tag keinen Support. Die Ultras, die sonst für Stimmung sorgen, hatten wenige Stunden vor dem Anpfiff ein umfangreiches Statement veröffentlicht, warum sie diese Begegnung ablehnten. Im Stadion selbst hingen sie ein Transparent auf: „Ein Fußballspiel ist kein Event, denn Tradition schlägt jeden Trend – gegen den modernen Fußball“, stand darauf geschrieben. Der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Immer wieder wurden von der Tribüne KFC-Fangesänge angestimmt. Der Verein wollte mit diesem Spiel zudem eine neue Zielgruppe erreichen und den einen oder anderen neuen Fan gewinnen. Ob das gelungen ist, wird die Zukunft zeigen.

KFC-Trainer Julian Stöhr hatte derweil sieben Neuzugänge in die Startelf berufen. Einzig Ole Päffgen, Alexander Lipinski, Dave Fotso Youmssi und Joshua Salonen standen vergangene Saison bereits auf dem Platz. Die Uerdinger hatten zwar zunächst mehr vom Spiel, den ersten Treffer erzielten allerdings die Berliner durch einen Strafstoß. Sky Vincent Tloczynski traf nach einer guten Viertelstunde zum 0:1 (16.). In den Folgeminuten blieb der KFC die spielbestimmende Mannschaft, Torchancen erspielte er sich allerdings nicht. Die Berliner wurden allerdings auch nicht mehr gefährlich, das Ballgeschiebe im Mittelfeld wusste nur bedingt zu begeistern.

Als es nach einer halben Stunde noch immer 1:0 für die Gäste stand, machte sich bei dem einen oder anderen auf der Tribüne leichte Nervosität breit. Die Blamage war zu diesem Zeitpunkt zwar noch weit entfernt, doch aufgrund des jüngsten Ergebnisses der Berliner hatten manche ein ähnliches Schützenfest auch in Krefeld erwartet. Nach knapp 30 Minuten war dann Yuta Inoue auf dem Weg in Richtung Gästetor – und wurde von Gegenspieler Reda Ouakil per Notbremse von den Beinen geholt. Da sich das Foul knapp vor dem Strafraum ereignete, war die Rote Karte die zwangsläufige Folge. Der Freistoß brachte nichts ein, so ging es mit dem Rückstand für die Uerdinger in die Pause.

KFC bricht nicht durch

Es war klar, dass die Berliner in der zweiten Halbzeit noch weniger in ihr Offensivspiel investieren würden. So hatte Uerdingen weiterhin deutlich mehr vom Spiel, machte allerdings immer noch zu wenig daraus. Nach einer guten Stunde hatte Lipinski die bis dato größte Chance für Uerdingen. Nach zahlreichen Wechseln – einzig Torwart Dominic Grehl spielte durch – kam zum Ende hin dann kein richtiger Spielfluss mehr zustande. Die Uerdinger drängten zwar auf den Ausgleich, offenbarten aber gegen tief stehende Gegner ähnliche Probleme wie in der abgelaufenen Saison.

Und wenn kaum etwas hilft, muss dann halt mal die Brechstange her. Jesse Sierck, der nach Päffgens Auswechslung die Kapitänsbinde übernommen hatte, drosch den Ball aus der Distanz in die Maschen (83.). Daraufhin wurde der KFC von den Fans angefeuert, noch mehr nach vorne gepeitscht, trotz der medialen Reichweite der Berliner drückten die Zuschauer mehrheitlich dem KFC die Daumen. Drei Minuten vor dem Ende lag der Ball erneut im Tor der Gäste, doch der Schiedsrichter hatte zuvor Foul gepfiffen. Mario Knops traf in der Nachspielzeit per Freistoß nur noch die Latte – und so blieb es beim Unentschieden.