Der KFC Uerdingen will gut vorbereitet in das Duell mit dem Spitzenreiter gehen. – Foto: Sascha Köppen

KFC Uerdingen gegen den Tabellenführer 3.0 Oberliga Niederrhein: Der VfB 03 Hilden kommt am Sonntag, wir sind für Euch mit einem ausführlichen Liveticker dabei.

Die Uerdinger können Sonntag im Heimspiel gegen VfB Hilden zum dritten Mal in dieser Saison den Spitzenreiter bezwingen. Trainer Voigt will die Startelf wieder leicht verändern. Die Gäste treten mit zwei gefährlichen Stürmen an.

Für den KFC Uerdingen sind am Sonntag aller guten Dinge drei, wenn nach SSVg Velbert und ETB SW Essen mit dem VfB Hilden auch gegen den dritten Tabellenführer gewonnen wird. Dadurch könnten sich die Blau-Roten seit dem vierten Spieltag mal wieder den Platz an der Sonne erobern. Dabei spielt natürlich auch der Ausgang des zweiten Topduells des 14. Spieltages der Oberliga Niederrhein zwischen SSVg Velbert und SW Essen eine Rolle, das bereits am Samstag stattfindet. Die Uerdinger sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben sich dabei mit elf Punkten im oberen Tabellenbereich festgesetzt. Dafür war in erster Linie die Abwehr verantwortlich, die in diesen fünf Spielen nur vier Gegentreffer kassierte. Besonders am Mittwoch in Essen war es nicht leicht, gegen die beiden quirligen und schnellen Stürmer Futkeu und Kimbakidila zu Null zu spielen. Viel zu analysieren gab es nach dem 2:0-Erfolg für den Trainer nicht: „Wir sind alle zufrieden. Ich habe nur nach dem Spiel und heute vor dem Training kurz was angesprochen. Dann haben wir das Spiel abgehakt. Schließlich geht es ja auch schnell weiter“, sagte Alexander Voigt am Freitag. Dass in Essen beim Spielaufbau hier und da ein besser positionierter Spieler nicht den Ball bekam, ist für ihn grundsätzlich kein Problem: „Ich bin für den einfachen Fußball, wenn der Ball von Mann zu Mann geht. Nur im letzten Drittel vor dem Essener Tor hätte ich mir in einigen Situationen ein anderes Zuspiel gewünscht. Dann hätte das Spiel hinten heraus nicht so viele Nerven gekostet.“