KFC Uerdingen: FuF legt Konzept und Geld für Gläubiger vor Die Freunde und Förderer des KFC Uerdingen (FuF) wollen den Traditionsverein retten, denn die Zukunft des Vereins hängt an einem seidenen Faden. Fristgerecht wurden ein Konzept und Geld für die Gläubiger beim Insolvenzverwalter hinterlegt.

Die Zukunft des KFC Uerdingen hängt weiterhin an einem seidenen Faden. Zuletzt gab der aktuelle Vorstand an, ein Fortführungskonzept samt Sicherheit beim Insolvenzverwalter hinterlegt zu haben. Das haben nun auch die Freunde und Förderer (FuF) des KFC Uerdingen bekanntgegeben. Die stark aufgestellte Opposition will den Traditionsverein übernehmen, konsolidieren und nachhaltig zum Erfolg führen.

„Angesichts der verbleibenden Zeit wird eine Aufhebung nicht mehr möglich sein. Sofern jedoch alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt werden, könnte der Verein den Spielbetrieb auch innerhalb des noch laufenden Verfahrens wieder aufnehmen“, teilte Insolvenzverwalter Thomas Ellrich in der vergangenen Woche zum aktuellen Stand der fünften Insolvenz des KFC Uerdingen mit. Der Faktor zeigt drängt mehr denn je, um in der kommenden Saison am Spielbetrieb der Oberliga Niederrhein teilzunehmen. Auch der Fußballverband Niederrhein (FVN) hatte angekündigt, vor dem letzten Spieltag Klarheit haben zu wollen (1. Juni). FuF hat Geld für die Gläubiger hinterlegt

Während der stark in die Kritik geratene amtierende Vorstand sich zuletzt kritisierend zu Wort gemeldet hatte, zeitgleich aber angab, "eine Sicherheit hinterlegt" zu haben, teilen die FuF am Dienstag mit: "Die Freunde und Förderer des KFC Uerdingen (FuF) haben in der vergangenen Woche bei Insolvenzverwalter Thomas Ellrich fristgerecht ein Konzept zur Fortführung des KFC Uerdingen vorgelegt. Damit verbunden wurde auch eine Geldsumme hinterlegt, die im Zuge des Insolvenzverfahrens an die Gläubiger ausgezahlt werden soll." Jörg Wieczorek, Geschäftsführer der Hermes Arzneimittel Holding und ehemaliger Sponsor der Uerdinger, führt aus: "Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche geführt, in deren Anschluss wir unser Konzept überarbeitet und schließlich eingereicht haben. Dabei ging es konkret darum, im sportlichen Bereich einige Posten einzusparen, um wirtschaftlicher agieren zu können."