KFC Uerdingen: FuF kaufen unbeirrt weiter ein

Die neuen Gesichter für den KFC. – Foto: Spielerprofile

Die Freunde und Förderer des KFC Uerdingen lassen sich von dem Umstand, dass ihre Gestaltungsrolle immer noch nicht gesichert ist, nicht davon abhalten, weiter am sportlichen Neuaufbau zu arbeiten. Und so planen sie weiterhin den Kader, der in die Oberliga-Saison gehen soll, wenn die Freunde und Förderer dann auch wirklich das Sagen haben.

Für den Abwehr und die Offensive Am Samstagabend war es Jan Bachmann, der neu vorgestellt wurde. Der Abwehrmann kommt wie Julian Stöhr von SW Essen, wo er zum festen Stammpersonal gehörte. Der 24-Jährige ist für die linke Seite vorgesehen. „Bachi hat bei mir beim ETB in der vergangenen Saison alle 34 Spiele gemacht, davor die Jahre war er ebenfalls immer Stammspieler und hat trotz seines jungen Alters enorm viel Erfahrung auf der Position des linken Verteidiger. Mit seiner aggressiven Spielweise wird er bei unseren Fans sofort punkten können“, so Stöhr, der als möglicher Trainer fungieren soll.

Tore erzielen soll unterdessen Batuhan Özden. Der Stürmer ist mit 22 Jahren ebenfalls noch jung, bringt aber Regionalliga-Erfahrung mit. In der vergangenen Spielzeit stand er bei Eintracht Hohkeppel unter Vertrag und kam dort auf 17 Einsätze (ein Tor). „Batuhan kommt aus der Regionalliga zu uns und war vorher Stammspieler in der Meistermannschaft in Baumberg mit einer tollen Scorerquote. Ich hoffe natürlich, dass er seine Quote bei uns verbessern kann“, so Stöhr. Stammtorwart des SVS kommt