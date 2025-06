Noch wissen die Fans des KFC Uerdingen nicht, wem sie zujubeln werden. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: Freunde und Förderer kündigen Verpflichtungen an Oberliga Niederrhein: Bald soll es Klarheit darüber geben, wer in der kommenden Saison für den KFC Uerdingen aufläuft - und auch darüber, wer das das Team trainieren soll.

Die "Freunde und Förderer des KFC Uerdingen" sind auserkoren, das zu bewerkstelligen, was sich die vielen Fans der Krefelder wünschen: Den Traditionsverein endlich in ruhiges Fahrwasser zu bringen, in dem endlich einmal sachlich gearbeitet werden kann. Das wäre ein Zustand, den sich der eine oder andere kaum noch vorstellen kann. Am Dienstagabend hat das Gremium auf seiner Facebookseite eine Erklärung zur neuen Saison veröffentlicht, die zumindest einmal Hoffnung macht.

Dort heißt es: "Gemeinsam mit Insolvenzverwalter Thomas Ellrich und Unternehmensberater Bernhard Görg (Ecovis Döhmen Consulting) haben wir jetzt die Vorbereitungen für die kommende Saison aufgenommen. Klar ist: Bis zum ersten Meisterschaftsspiel in der Oberliga Niederrhein am 17. August stehen uns noch einige turbulente Wochen bevor. Aber eins ist sicher – wir krempeln die Ärmel hoch und sind voller Tatendrang." In allen Bereichen des Vereins herrsche eine Aufbruchstimmung, mit Erleichterung wird berichtet, dass erste Fristen eingehalten wurden. Attraktiver Kader angekündigt

Stefan Wagner, verantwortlich für den Jugendbereich, wird mit den Worten zitiert: „Aktuell laufen viele finale Gespräche mit Jugendspielern und ihren Eltern. Zwar konnten wir schon vorher mit Infrastruktur und Vision überzeugen – aber bislang fehlten konkrete Aussagen. Das hat sich jetzt geändert!“ Interessant wird es dann, als die Rede vom kommenden Kader der Ersten Mannschaft ist. "Auch bei Michael Nagorny, unserem „Geschäftsführer Sport“, kommt jetzt Bewegung ins Spiel. Schon seit Wochen ist er in Kontakt mit potenziellen Spielern und Trainern – jetzt können mit dem grünen Licht von Herrn Ellrich und Herrn Görg endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Erste Verträge werden noch diese Woche unterschrieben. „Einige Spieler konnten leider nicht so lange warten. Trotzdem freuen wir uns auf einen attraktiven Kader und einen sehr engagierten Coach!“ Publikumsliebling soll kommen - und welcher Trainer?