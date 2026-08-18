KFC Uerdingen, Fortuna und Dingden dominieren Elf der Woche

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat sich der KFC Uerdingen mit einem 5:1 bei der Holzheimer SG direkt an die Tabellenspitze gesetzt. Dahinter folgen Fortuna Düsseldorf II und SV Blau-Weiß Dingden, die jeweils mit einem 3:0 und damit ebenfalls ohne Punktverlust und Gegentor gestartet sind. Der KFC stellt mit vier Akteuren auch den größten Block der ersten Elf der Woche, Dingden ist dreimal vertreten, Fortuna zweimal. Je ein Spieler kommt von der SSVg Velbert, die ihr Auftaktspiel 1:0 gewann, und den Sportfreunden Baumberg, die sich 1:1 vom SV Sonsbeck trennten. Vor allem die deutlichen Auftaktsiege spiegeln sich damit in der Auswahl wider.
Im Tor steht Osman Calik von den Sportfreunden Baumberg. Er wurde bereits in der 17. Minute für Hannes Kramp eingewechselt und absolvierte damit den Großteil des 1:1 gegen Sonsbeck. Den Treffer von Tom Cappel zum 1:0 für die Gäste in der 30. Minute konnte Baumberg durch Timo Hölscher in der 42. Minute noch vor der Pause ausgleichen.
Die Abwehr beginnt mit Leo Mirgartz, der beim 3:0 von Fortuna Düsseldorf II gegen den TSV Meerbusch über die komplette Spielzeit auf dem Platz stand. Der Absteiger erwischte damit einen perfekten Start und belegt nach dem 1. Spieltag Rang zwei. Sein Teamkollege Noah Nikolaou kam in der 59. Minute für Chernoh Bah ins Spiel und setzte in der 75. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.
Komplettiert wird die Abwehr von Hannes Göring. Der Dingdener spielte beim 3:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler durch. Auch Blau-Weiß blieb zum Auftakt ohne Gegentor und liegt punkt- und torgleich mit Fortuna auf dem dritten Tabellenplatz.
Zwei der vier ausgewählten Mittelfeldspieler kommen vom Tabellenführer. Luca Thissen brachte Uerdingen in Holzheim in der 27. Minute mit 1:0 in Führung und blieb bis zur 89. Minute auf dem Feld. Mario Knops erhöhte in der 75. Minute auf 4:1 und wurde unmittelbar danach ausgewechselt. Beide trugen damit auch als Torschützen zum höchsten Auswärtssieg des 1. Spieltags bei.
Calvin Marion Mockschan absolvierte für die SSVg Velbert die kompletten 90 Minuten beim 1:0 gegen den Wuppertaler SV. Im Duell zweier Absteiger genügte der SSVg der Treffer von Luca Köbele aus der 9. Minute für die ersten drei Punkte. Velbert steht damit nach dem Auftakt auf Rang sechs.
Der vierte Platz im Mittelfeld geht an Luka Grlic von Blau-Weiß Dingden. Grlic wurde in der 74. Minute für Noah Schulz eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt stand der 3:0-Endstand gegen Jüchen-Garzweiler bereits fest, nachdem Fabrice Kempe eine Minute zuvor den dritten Treffer erzielt hatte. Grlic gehörte damit in der Schlussphase zur Dingdener Mannschaft, die den klaren Auftakterfolg über die Zeit brachte. Er erhielt die meisten Stimmen seines Teams, das gab ihm einen gewaltigen Bonus.
Im Angriff führt Mohamed Salman die Auswahl an. Der Dingdener erzielte gegen Jüchen-Garzweiler in der 27. Minute das 1:0 und legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:0 nach (45.+2). In der 63. Minute scheiterte Salman zudem mit einem Foulelfmeter. Am ungefährdeten 3:0 änderte das nichts. Mit zwei Treffern war er einer der auffälligsten Torschützen des gesamten Spieltags.
Auch der KFC stellt gleich zwei Angreifer. Yuta Inoue erhöhte beim 5:1 in Holzheim in der 52. Minute auf 3:0. Vier Minuten später verkürzte Ilyas Vöpel für die Gastgeber auf 3:1, bevor Uerdingen in der Schlussphase noch zweimal nachlegte. Inoue wurde in der 66. Minute durch Daiki Kamo ersetzt.
Für den letzten Platz in der Elf der Woche kommt Wladimir Wagner infrage - und das mit zwei eigenen Treffern. Wagner erzielte in der 44. Minute das 2:0 und traf in der 86. Minute auch zum 5:1-Endstand. Er absolvierte die komplette Begegnung und ist gemeinsam mit Salman einer von zwei Doppeltorschützen dieser Auswahl.