KFC Uerdingen, Fortuna und Dingden dominieren Elf der Woche Der KFC Uerdingen startet mit einem 5:1 und gleich vier Spielern in der Auswahl, SV Blau-Weiß Dingden stellt nach dem 3:0 drei Akteure. Auch Fortuna Düsseldorf II ist doppelt vertreten. Wladimir Wagner und Mohamed Salman treffen jeweils doppelt, Noah Nikolaou benötigt nur 16 Minuten für sein erstes Saisontor in der Oberliga Niederrhein. von André Nückel · Heute, 10:58 Uhr · 0 Leser

Wladimir Wagner (r.) war nur in wenigen Szenen zu stoppen. – Foto: Hubert Wilschrey

Am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein hat sich der KFC Uerdingen mit einem 5:1 bei der Holzheimer SG direkt an die Tabellenspitze gesetzt. Dahinter folgen Fortuna Düsseldorf II und SV Blau-Weiß Dingden, die jeweils mit einem 3:0 und damit ebenfalls ohne Punktverlust und Gegentor gestartet sind. Der KFC stellt mit vier Akteuren auch den größten Block der ersten Elf der Woche, Dingden ist dreimal vertreten, Fortuna zweimal. Je ein Spieler kommt von der SSVg Velbert, die ihr Auftaktspiel 1:0 gewann, und den Sportfreunden Baumberg, die sich 1:1 vom SV Sonsbeck trennten. Vor allem die deutlichen Auftaktsiege spiegeln sich damit in der Auswahl wider. >>> Die Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Calik übernimmt früh, Fortuna und Dingden bleiben ohne Gegentor Im Tor steht Osman Calik von den Sportfreunden Baumberg. Er wurde bereits in der 17. Minute für Hannes Kramp eingewechselt und absolvierte damit den Großteil des 1:1 gegen Sonsbeck. Den Treffer von Tom Cappel zum 1:0 für die Gäste in der 30. Minute konnte Baumberg durch Timo Hölscher in der 42. Minute noch vor der Pause ausgleichen. Die Abwehr beginnt mit Leo Mirgartz, der beim 3:0 von Fortuna Düsseldorf II gegen den TSV Meerbusch über die komplette Spielzeit auf dem Platz stand. Der Absteiger erwischte damit einen perfekten Start und belegt nach dem 1. Spieltag Rang zwei. Sein Teamkollege Noah Nikolaou kam in der 59. Minute für Chernoh Bah ins Spiel und setzte in der 75. Minute mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.

Komplettiert wird die Abwehr von Hannes Göring. Der Dingdener spielte beim 3:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler durch. Auch Blau-Weiß blieb zum Auftakt ohne Gegentor und liegt punkt- und torgleich mit Fortuna auf dem dritten Tabellenplatz. Knops und Thissen treffen, Velbert gewinnt das Absteiger-Duell Zwei der vier ausgewählten Mittelfeldspieler kommen vom Tabellenführer. Luca Thissen brachte Uerdingen in Holzheim in der 27. Minute mit 1:0 in Führung und blieb bis zur 89. Minute auf dem Feld. Mario Knops erhöhte in der 75. Minute auf 4:1 und wurde unmittelbar danach ausgewechselt. Beide trugen damit auch als Torschützen zum höchsten Auswärtssieg des 1. Spieltags bei.