Weiter warten in Krefeld. – Foto: Meiki Graff

KFC Uerdingen: Fortschritte absehbar, aber noch kein grünes Licht Der KFC Uerdingen behauptet, dass die kommende Saison durchfinanziert sei. Vom Insolvenzverwalter gibt es aber noch kein grünes Licht. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen Dmitry Voronov

Es ist nur ein kurzer Eintrag auf der Homepage des KFC Uerdingen, der am Montagabend online gestellt wurde. Allerdings einer, der mit Blick auf die Zukunft des Vereins weitreichende Folgen haben kann. Denn der KFC-Vorstand hat mitgeteilt, dass das dem Insolvenzverwalter vorgelegte Fortführungskonzept angeblich positiv beschieden worden sei.

„Nachdem wir unser Fortführungskonzept in der letzten Woche beim Insolvenzverwalter eingereicht haben und es für realisier- und umsetzbar gehalten wurde, haben wir heute die in diesem Zuge eingeforderten Finanzierungsnachweise abgegeben. Die Sponsorenverträge liegen dem Insolvenzverwalter unterschrieben vor; damit sei die Saison 2025/26 in der Oberliga, basierend auf unserem Fortführungskonzept, durchfinanziert.“ Voronov: Noch kein grünes Licht

So weit, so positiv. Es scheint, als würden die Bemühungen der aktuellen Verantwortlichen, die Zukunft des Vereins sowie den Spielbetrieb in der kommenden Saison zu sichern, zumindest erste kleine Schritte in die richtige Richtung auslösen. Allerdings ist die wirkliche Situation dann offenbar doch etwas komplizierter, als es sich im Vorstandsstatement auf der Homepage liest. Denn auf Nachfrage unserer Redaktion lässt Insolvenzverwalter Thomas Ellrich lediglich ausrichten: „Wie wir zuletzt bereits mitgeteilt haben, liegen dem Insolvenzverwalter mittlerweile zwei Konzepte vor, die derzeit sorgfältig im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit sowie Finanzierbarkeit geprüft werden. Über Ergebnisse aus diesem Prozess werden wir zu gegebener Zeit informieren.“ Eine positive Vollzugsmeldung klingt anders. Und so sagt dann auch KFC-Vorstandsmitglied Dmitry Voronov auf telefonische Nachfrage, dass man zwar alle geforderten Unterlagen eingereicht habe – aber: „Wir haben noch kein grünes Licht.“ Fragen zu einem möglichen weiteren Zeitplan, auch mit Blick auf die per Mitgliederbegehren am Sonntag beantragte außerordentliche Mitgliederversammlung, konnte – oder wollte – Voronov am Telefon derweil nicht beantworten.