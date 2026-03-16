KFC Uerdingen feiert wichtigen Sieg in Essen

KFC-Fans mit Choreo in Essen – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Ist das der ersehnte Turnaround? Der KFC Uerdingen hat im Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen eine ansprechende Leistung gezeigt und sich beim 2:0-Sieg mit drei Punkten belohnt. Nach zuletzt zwei Heimniederlagen war dieser Erfolg Balsam für die KFC-Seele. Es war allerdings auch ein hartes Stück Arbeit, denn die Essener haben es den Uerdingern nicht leicht gemacht und eine ordentliche Oberliga-Partie gezeigt.

In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams vorsichtig ab, ein erster Abschluss von Kaya ging ein gutes Stück über den Essener Kasten (4.). Die erste richtig gute Möglichkeit für die Uerdinger hatte Alexander Lipinski, der sich mit Tolba durch die Essener Verteidigung kombinierte, dann aber an Keeper Phil Lenuweit scheiterte (9.). Der Rasenplatz im altehrwürdigen Uhlenkrug-Stadion schien von außen in einem optimalen Zustand, doch er war recht seifig. Immer wieder rutschten Spieler aus, was zu verpufften Angriffen oder Ballverlusten führte. Adam Tolba fehlte vorne in der Sturmspitze der richtige Anschluss an das Krefelder Offensivspiel. Immer wieder wich er auf die Außen aus oder holte sich die Bälle im Mittelfeld und leitete so Angriffe der in blau und rot spielenden Uerdinger ein. Die ganz große Torgefahr blieb allerdings aus.

Trainer Julian Stöhr hatte ein anderes Auftreten und eine merkliche Verbesserung gefordert, denn das, was der KFC in den vergangenen beiden Spielen größtenteils gezeigt hat, war nicht zufriedenstellend. Insbesondere so kurz vor der ordentlichen Mitgliederversammlung, die am Freitagabend in Krefeld stattfinden wird, wollte man schnell zurück in die Erfolgsspur. Dafür hat der Coach gleich mehrere Wechsel in der Startformation vorgenommen. Für Stürmer Etienne-Noel Reck kam das Spiel zu früh, er saß zunächst auf der Bank. Dort nahmen aus der Startformation vom St. Tönis-Spiel auch Ephraim Kalonji, Seongsun You, Noah Tomson und Keeper Justin Möllering Platz. Das bedeutete auch, dass Jonas Holzum zwischen die Pfosten zurückkehrte. Dave Fotso Youmssi spielte im Mittelfeld für Tomson, Ibuki Noguchi für You und Yasin-Cemal Kaya für Kalonji. Mohamed Bensaiman Benktib kehrte in die Startelf zurück und übernahm die Position von Adam Tolba im offensiven Mittelfeld, dieser stürmte vorne für Reck.

Nach einer knappen halben Stunde hatte der KFC mehr vom Spiel, der ETB blieb durch schnelle Umschaltaktionen aber stets gefährlich. Über die linke Seite ging es zügig nach vorne, zum Glück für die Uerdinger fand der Essener Stürmer keinen Abnehmer in der Mitte, sonst hätte das der Führungstreffer sein können (34.). Kurz vor der Pause waren es wieder die Uerdinger, die eine Druckphase erzeugen konnten. Nach einer Ecke kam Lipinski zum Abschluss, doch sein Versuch wurde abgefälscht.

Erstes ETB-Gegentor seit drei Spielen

Eine personelle Veränderung gab es zum Start der zweiten Halbzeit auf Uerdinger Seite. Der angeschlagene Dave Fotso Youmssi blieb in der Kabine, für ihn spielte nun Noah Tomson. Die Hausherren präsentierten sich fortan druckvoller, schienen gewillt zu sein, das Spiel zu diktieren. Der KFC brauchte ein paar Minuten, um sich darauf einzustellen. Nach einer knappen Stunde rollte der Ball über die Torlinie des ETB, doch Kaya stand beim langen Ball von Noguchi wohl im Abseits, der Unparteiische hatte Augenblicke zuvor abgepfiffen. Wenige Minuten später war der Ball erneut im Tor – und dieses Mal zählte der Treffer. Mohamed Benslaiman Benktib war nach einem langen Ball frei durch und überwand den Essener Schlussmann per Aufsetzer (63.). Damit war die Serie ohne Gegentor des ETB nach dreieinhalb Spielen beendet. Vier Minuten später hätte der kFC beinahe erhöht, als Tolba den Essener Keeper unter Druck setzte und von ihm angeschossen wurde. Der Ball trudelte aber knapp am Tor vorbei.

In dieser Phase war der KFC Uerdingen klar die bessere Mannschaft und das 2:0 lag eher in der Luft als der Ausgleichstreffer. Trotzdem konnten die Uerdinger sich ihrer Sache nicht sicher sein, solange es bei der knappen Führung blieb. Auf der anderen Seite musste Holzum auch zwei Mal zur Stelle sein, als die Essener plötzlich doch ihre seltenen Nadelstiche setzten.

So blieb es ein Zittern bis zur letzten Minute. Essen machte in der Schlussphase auf, was den Uerdingern durchaus Räume zum Kontern bot. Doch in den entscheidenden Momenten blieben die Gäste zu ungenau, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Die letzten Minuten des Spiels waren von beiden Seiten teils vogelwild mit etlichen Querschlägern und missglückten Klärungsversuchen – mit der letzten Aktion erzielte Ehphraim Kalonji dann das 2:0. Sehr zur Freude der mitgereisten KFC-Fans, die ihr Team mit einer Choreographie zum Einlaufen begrüßt hatten. Am Mittwoch geht es bei den Sportfreunden Baumberg bereits weiter mit dem Nachholspiel – sofern dies nicht ein drittes Mal abgesagt wird.