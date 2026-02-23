KFC Uerdingen erst glücklich – und dann glückselig

Der KFC gewinnt in Biemenhorst – Foto: IMAGO/ Klumpen Sportfoto

Hat der KFC Uerdingen einen neuen Lieblingsgegner? Das könnte man zumindest vermuten, wenn man rein auf die Ergebnisse in dieser Saison blickt. Denn auch das dritte Spiel gegen den SV Biemenhorst in der Spielzeit 2025/2026 hat der KFC für sich entschieden. Nach dem 6:1-Heimsieg in der Grotenburg und dem 3:0-Pokalerfolg setzte sich der Krefelder FC Uerdingen am Sonntagnachmittag mit 4:0 beim SV Biemenhorst durch und hält den Kontakt zum Tabellenführer Ratingen 04/19.

Die erste Gelegenheit hatte der Tabellenletzte, als sich ein Angreifer über die linke Seite freigespielt hatte und in die Mitte zog, den Ball aber letzten Endes am langen Eck vorbei schlenzte (7.). Dem KFC fehlte in der Anfangsphase der Zugriff auf das Spiel, nach einer Ecke und einem Freistoß strahlten die Uerdinger zumindest leichte Gefahr aus. Die größte Möglichkeit hatte Etienne-Noel Reck nach Flanke von Lipinksi (14.). Erneut nach einer Ecke war Noah Tomson völlig frei, der im Hinspiel dreifach erfolgreich war, er bekam aber nicht richtig Druck hinter den Ball (18.).

Dass es stimmungsvoll auf dem kleinen Kunstrasenfeld im Bocholter Süden werden würde, war schon vor Anpfiff klar. Schließlich sind die Uerdinger traditionell reisefreudig und wurden auch in Biemenhorst von 150 bis 200 Fans begleitet, die sich hinter dem einen Tor versammelt hatten. Und der SV weist nach dem KFC den zweithöchsten Zuschauerschnitt auf und wird punktuell auch lautstark unterstützt.

Biemenhorst präsentierte sich nicht wie ein typischer Tabellenletzter. Obwohl Uerdingen öfter Mal der Ball überlassen wurde, waren die Hausherren die gefährlichere Mannschaft im ersten Durchgang. Nach einer Ecke köpfte Chong Johnny Lu an den Querbalken. Da wäre Holzum nicht mehr herangekommen (26.). Wie schon häufiger in dieser Saison machte sich der KFC aber selbst das Leben schwer. Anthony Oscasindas hätte wenig später beinahe den eigenen Schlussmann überwunden, als er einen langen Ball zurückgeben wollte. Holzum allerdings war schon weiter aus dem Tor gekommen, der Ball trudelte schließlich knapp am Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite verpasste Alexander Lipinski aus aussichtsreicher Position die Gästeführung, als er von halbrechts knapp am langen Pfosten vorbeischoss (35.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit pfiff der Unparteiische Strafstoß für den KFC Uerdingen. Tomson dribbelte von der linken Seite in den Strafraum und wurde dabei zu Fall gebracht. Lipinski schnappte sich den Ball und verlud den Biemenhorster Keeper zum 1:0 für den KFC (44.). Eine durchaus schmeichelhafte Führung für die Uerdinger.

Schrecksekunde für Uerdinger Anhang

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es direkt mal eine Schrecksekunde für alle, die es mit dem KFC halten. Ephraim Kalonji wurde im Mittelfeld bedrängt, im Rückwärtsgang spielte er den Ball blind in Richtung eigenen Kasten, direkt in die Füße des Biemenhorsters Luca Puhe, der ohne Mühe ins Tor schoss. Zum Glück für Kalonji und den KFC bekam er aber den Freistoß zugesprochen – und der vermeintliche Ausgleich zählte nicht.

Dafür zählte das 2:0 für den KFC wenige Minuten später. Kalonji schickte diesmal Stürmer Reck, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte, den Ball über den Biemenhorster Keeper lupfte und traf (54.). Dabei verlor Reck seinen Schuh und blieb zunächst verletzt liegen, konnte nach einer kurzen Behandlung aber wieder zurück auf den Platz. Das schlechte Gewissen von Kalonji versetzte weiterhin Berge. Nach einer Stunde erhöhte er auf 3:0, nachdem Benktib einen Pressschlag im Zentrum gewonnen hatte und der Ball beim freien Uerdinger Offensivspieler gelandet war.

Damit war der Wille der Gastgeber gebrochen, der KFC kam vermehrt zu Möglichkeiten. Tomson tankte sich durch, ließ mehrere Gegenspieler stehen und wurde erneut im Strafraum gelegt – nächster Elfer für Uerdingen und zudem die Rote Karte für den Biemenhorster Justin Heckers. Diesmal schnappte sich der eingewechselte Yasin-Cemal Kaya den Ball und erhöhte auf 4:0 (76.). Das war auch der Schlusspunkt für dieses Auswärtsspiel.