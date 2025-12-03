KFC Uerdingen erlebt Abend mit altbekannten Problemen

Alles war angerichtet für einen tollen Fußball-Abend. Für den frühen Dezember recht angenehme äußere Bedingungen, Flutlicht, insgesamt 1340 Zuschauer in der Krefelder Grotenburg. Und das Top-Spiel der Oberliga zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 hielt lange, was es versprochen hatte. Eine rasante Partie endete nach einer unfreiwilligen Unterbrechung dann aber letztlich mit einem 2:2 (1:1)-Remis.

Im Vergleich zur Niederlage in Kleve hatte Julian Stöhr seine Startelf für das Nachholspiel des 12. Spieltags lediglich auf einer Position verändert – Yasin Cemal Kaya stand wieder von Beginn an auf dem Platz, für ihn musste Adam Tolba weichen, der zudem gar nicht im Kader stand. Ansonsten sollten die Spieler, die am Freitag am Bresserberg aktiv waren, „ein anderes Gesicht zeigen“, wie es Stöhr im Vorfeld gefordert hatte . Und das gelang schon früh und eindruckvoll. Nach nur etwas mehr als zwei gespielten Minuten eroberte der KFC im Mittelfeld den Ball, Alexander Lipinski bekam auf der rechten Seite alle Freiheiten, gab flach in die Mitte, wo der ebenso sträflich allein gelassene Mohamed Benslaiman Benktib per Direktabnahme keine Probleme hatte, früh die Forderungen seines Trainers in die Tat umzusetzen.

Die Ratinger, bei denen wie erwartet Phil Spillmann den verletzten Kapitän Gianluca Silberbach in der Innenverteidigung ersetzte , mussten sich danach erst einmal sortieren, übernahmen in der Folge aber zunächst die Spielkontrolle. Und so kamen sie in der zwölften Minute dann auch zu ihrer ersten Halbchance, nachdem sich Giuliano Zimmerling durch das Mittelfeld getankt und im Strafraum auf Sven Kreyer abgelegt hatte – der Schuss des Stürmers konnte aber von einem Uerdinger Bein geblockt werden. Ansonsten versuchten es die Gäste immer wieder mit langen Einwürfen in die Box, die zunächst aber wirkungslos verpufften.

Nach einem weiteren dieser forderten die Ratinger in der 20. Minute dann plötzlich vehement einen Handelfmeter, Anthony Oscasindas war der Ball tatsächlich an den Arm gesprungen. Das allerdings aus sehr kurzer Distanz, ein Pfiff wäre in dieser Situation aber wohl des Guten zu viel gewesen. Eine Szene, die 04/19-Coach Damian Apfeld so sehr aufregte, dass er von Schiedsrichter Jan Peter Weßels die Gelbe Karte gezeigt bekam. Mit selbiger wurde kurz darauf auch KFC-Akteur Noah Tomson bedacht, der im Mittelfeld etwas zu beherzt hingelangt hatte.

Kurze Zeit später schnupperten die Uerdinger dann am 2:0. Nach einer Seitenverlagerung kam Kaya halbrechts im Strafraum an den Ball und verfehlte mit seinem Schuss den langen Pfosten nur knapp – ebenso wie Etienne Noel Reck, der zwei Minuten später aus ähnlicher Position abzog und am glänzend reagierenden Marvin Gomoluch im 04/19-Tor scheiterte. Der zweite KFC-Treffer wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, denn die Gäste waren bis dato noch zu unkreativ und ungenau in ihren Offensivaktionen. Derweil ging der KFC immer fahrlässiger mit seinen Chancen um. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite tauchte Benktib frei vor Gomoluch auf und hätte lieber den völlig blank stehenden Reck in der Mitte bedienen sollen, als es auf eigene Faust zu versuchen.

Das rächte sich dann noch kurz vor der Pause. Sven Kreyer konnte nach einem Stellungsfehler von Oscasindas den Ball mit der Brust im Strafraum herunterpflücken und aus acht Metern ungestört zum vollstrecken (44.). Mit dem aus Ratinger Sicht durchaus schmeichelhaften 1:1 ging es dann auch in die Pause.

Dieser Eindruck verfestigte sich dann auch zunächst nach Wiederanpfiff, denn der KFC hatte schnell die erneute Führung auf dem Fuß – ein Versuch von Lipinski strich allerdings knapp über den Querbalken des Ratinger Gehäuses. Und wie es dann oft halt so ist: Wer die Dinger vorne nicht macht, kassiert sie hinten. Ratingens Phil Spillmann konnte sich aus dem Mittelfeld unbehelligt auf den Weg in Richtung KFC-Tor machen, drei Uerdinger aussteigen lassen und Jonas Holzum mit einem platzierten Schuss überwinden (53.) – erneut sah Anthony Oscasindas in letzter Reihe nicht gut aus.

Allerdings ließ sich der KFC davon nicht aus dem Tritt bringen – und kam kurz darauf zum verdienten Ausgleich. Alexander Lipinski war nach einem erfolgreichen Dribbling im Strafraum gehalten worden und verwandelte den fälligen Strafstoß selbst zum 2:2 (61.).

Flutlicht fällt aus - Spiel verflacht

Wenig später trat neben der Chancenverwertung dann aber ein weiteres altbekanntes Problem des KFC Uerdingen auf. Wie schon im Pokalspiel gegen den MSV Duisburg versagte nach rund einer Stunde plötzlich das Flutlicht seinen Dienst. Nach rund 15-minütiger Unterbrechung konnte es aber weitergehen. Die Zwangspause tat der bis dahin recht rasanten Partie aber nicht gut. Beide Teams waren nun vermehrt darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Entsprechend verflachte die Begegnung zusehends, kein Team riskierte mehr viel – auch wenn beide Trainer mit offensiven Wechseln offenbar anderes im Sinn hatten.

Und so konnte sich Ratingen 04/19 letztlich über einen recht glücklichen Punkt freuen – auch, weil den Hausherren in der Nachspielzeit ein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Der KFC hingegen muss sich vorerst wohl damit abfinden, dem Ligamittelfeld näher als der Spitze zu sein.