KFC Uerdingen erkämpft einen Punkt zum Saison-Auftakt

Die Erwartungshaltung beim KFC Uerdingen ist riesengroß. Die Mannschaft ist der große Favorit auf die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein. Mit den Sportfreunden Baumberg kam am ersten Spieltag allerdings ein unangenehmer Gegner in die Grotenburg. Eine intensiv geführte Begegnung vor 2.288 Zuschauer endete letztlich leistungsgerecht mit einem 1:1-Unentschieden.

Mit einer Phase des Abtastens gingen die Mannschaften in die Partie. Die Gäste aus Baumberg wollten zunächst einmal sehen, was sie in den kommenden 90 Minuten erwarten würde, die Hausherren mit aller Macht einen frühen Rückstand verhindern. So blieben nennenswerte Torchancen in der ersten Viertelstunde auch gänzlich ausblieben. Mehr Ballbesitz konnte Baumberg für sich verbuchen, besonders über die linke Seite und Kapitän Louis Klotz versuchte die Elf von Cheftrainer Salah El Halimi in die Uerdinger Hälfte vorzudringen.

An der Seitenlinie marschierte KFC-Coach Julian Stöhr unablässig auf und ab. Immer wieder klatschte er in die Hände, rief Anweisungen auf das Spielfeld und trieb seine Mannen an. Es sollte aber der Nackenschlag folgen. Im Spielaufbau verlor Dave Fotso Youmssi den Ball, den ersten Angriff konnte die KFC-Defensive noch abwehren, beim 25-Meter-Schuss von Shoyo Akaogi war Keeper Rafael Hester aber machtlos. Mit einem Traumtor ging Baumberg nach 20 Minuten in Führung. Dies gab den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen und sie kontrollierten die Begegnung in der Folge immer stärker. Besonders wenn der KFC in Ballbesitz war, gingen die Sportfreunde konsequent mit zwei Akteuren auf den ballführenden Spieler und ließen Uerdingen somit kaum in einen kontrollierten Spielaufbau kommen.

Zum ersten Mal gefährlich vor das Baumberger Tor kamen die Grotenburg-Kicker Mitte der ersten Hälfte. Nach Zuspiel von Alexander Lipinski auf Batuhan Özden, traute der sich die Direktabnahme scheinbar nicht zu, wodurch die SFB-Defensive sich neu sortieren und den Angriff letztlich unterbinden konnte (23.). besser hätte es beinah Etienne-Noel Reck drei Zeigerumdrehungen später gemacht. Sein Kopfball verfehlte das Tor nur um Haaresbreite. Trotzdem erhöhten die Gäste weiter den Druck und gingen auf den zweiten Treffer. Baris Sarikaya versuchte es von der Strafraumkante, Hester lenkte den Ball mit einer Flugeinlage zur Ecke (28.). Es folgte eine ruhigere Phase, ehe die Partie vor der Pause noch einmal Fahrt aufnahm. Mohamed Benktib scheiterte aber am gut postierten Daniel Schwabke (42.).

Nach dem Seitenwechsel ging der KFC griffiger in die Zweikämpfe und konnte sich auch in der Offensive stärker einbringen. Aus dem Nichts fiel wenig später der Ausgleich. Nach einer Flanke von links flog Schwabke am Ball vorbei, Reck lauerte am zweiten Pfosten und konnte gar nicht anders, als den Ball mit seinem Körper über die Linie zu drücken (56.). Kurz darauf sollte es weiteren Aufwind für den KFC geben. Vier Minuten nach seiner Verwarnung wegen Ballfesthalten stieg Klotz rustikal gegen Kingsley Marcinek ein. Schiedsrichter Fasihullah Habibi zückte zurecht die Ampelkarte (59.).

Auf dem Rasen wurde Uerdingen zunehmend stärker. Torchancen in einer intensiv geführten Partie waren aber über weite Strecken Mangelware. Beide Defensivreihen machten ihre Arbeit gut. Mit gleich drei Eckbällen hintereinander sorgten die Sportfreunde für Torgefahr, scheiterte zweimal nur knapp am Treffer (82.). Eine Flanke von Lipinski ging direkt auf das Tor, stellte Schwabke aber vor keine Herausforderung (89.).Die Schlussoffensive beider Mannschaften blieb letztlich ohne Erfolg, sodass am Ende ein durchaus leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden im ersten Spiel der Saison stand. Der KFC hat sich vor allem in der zweiten Halbzeit stark präsentiert, profitierte da aber auch vom Platzverweis gegen Baumbergs Kapitän Klotz.