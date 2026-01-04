Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Der KFC Uerdingen lebt. – Foto: Ralph Görtz
KFC Uerdingen: Endlich Licht am Ende des Tunnels
KFC Uerdingen: Insolvenz Nummer fünf, unzählige Gerichtsprozesse und ein abermaliger sportlicher Neuanfang. Rund um die Grotenburg herrschte in 2025 wieder einmal viel Chaos. Nun allerdings hat dieser stets unruhige, aber eben lebenshungrige Verein endlich die Chance, nachhaltig zu gesunden. Was dafür passieren muss.
Es gibt inzwischen eine Fülle von Statistiken. Natürlich jene, die mit einem Blick auf die Tabelle zu erkennen sind: dass Bayern München in der Bundesliga Herbstmeister ist und die meisten Tore geschossen hat, dass Schalke 04 in der zweiten Liga Herbstmeister ist und vor der Winterpause die wenigsten Gegentore aller Profimannschaften kassiert hat. Darüber hinaus gibt es inzwischen zahlreiche Statistiken, die erst in den vergangenen Jahren Einzug gehalten haben. So werden die Laufleistungen von Spielern erfasst, Schüsse, Ballbesitz, Pässe bis hin zu Einwürfen einzelner Mannschaften.