KFC Uerdingen: Endlich Licht am Ende des Tunnels

Es gibt inzwischen eine Fülle von Statistiken. Natürlich jene, die mit einem Blick auf die Tabelle zu erkennen sind: dass Bayern München in der Bundesliga Herbstmeister ist und die meisten Tore geschossen hat, dass Schalke 04 in der zweiten Liga Herbstmeister ist und vor der Winterpause die wenigsten Gegentore aller Profimannschaften kassiert hat. Darüber hinaus gibt es inzwischen zahlreiche Statistiken, die erst in den vergangenen Jahren Einzug gehalten haben. So werden die Laufleistungen von Spielern erfasst, Schüsse, Ballbesitz, Pässe bis hin zu Einwürfen einzelner Mannschaften.