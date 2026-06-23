KFC Uerdingen empfängt Delay Sports Berlin

So richtig voll war die Grotenburg bei einem Spiel des KFC Uerdingen im vergangenen Herbst, als der Drittligist MSV Duisburg im Niederrheinpokal zu Gast war. Nun steht ein Spiel an, das erneut viele Zuschauer ins Stadion locken könnte, wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Am 1. August nämlich empfängt der KFC Uerdingen den Verein Delay Sports Berlin zum Testspiel.
Der offizielle Kartenvorverkauf, so teilt es der KFC mit, beginnt am Freitag, 19. Juni, um 10 Uhr im Ticketshop unter www.lms-ticket.de/kfc-uerdingen. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt der Verein allen Interessierten, sich ihre Tickets frühzeitig zu sichern. Die Begegnung sei bewusst weit mehr als ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel. „Mit Delay Sports Berlin gastiert einer der derzeit bekanntesten und medienwirksamsten Amateurfußballvereine Deutschlands in Krefeld“, schreibt der KFC. Der 2021 gegründete Verein habe innerhalb weniger Jahre einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt, sowohl sportlich als auch hinsichtlich seiner öffentlichen Wahrnehmung.
Das liegt in erster Linie an Elias Nerlich, besser bekannt als „Eligella“ oder „EliasN97“. Der Berliner zählt zu den erfolgreichsten Content Creators und Streamern im deutschsprachigen Raum und ist Vereinspräsident von Delay Sports. Allein auf seinen Youtube-Kanälen erreicht er insgesamt mehr als zwei Millionen Abonnenten. „Aus dieser außergewöhnlichen Community heraus entstand mit Delay Sports Berlin ein Fußballverein, der den Amateurfußball auf moderne Weise neu interpretiert“, schreibt der KFC. Der Verein verbinde sportlichen Ehrgeiz mit digitaler Reichweite und begeistere Hunderttausende weit über die Berliner Fußballszene hinaus. Die Entwicklung auf dem Platz steht der medialen Aufmerksamkeit dabei in nichts nach: Seit der Aufnahme des Spielbetriebs im Jahr 2022 gelangen der Mannschaft vier Aufstiege in Folge. Zur Saison 2026/27 tritt Delay Sports in der Landesliga Berlin an. Die Spiele des Vereins sind stets gut besucht, hauptsächlich Kinder und Jugendliche werden angelockt.
KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt blickt mit großer Vorfreude auf die Veranstaltung. „Mit Delay Sports Berlin begrüßen wir einen Gegner, der für eine neue Generation des Fußballs steht. Der Verein erreicht durch Elias Nerlich und sein Umfeld eine junge, digitale und für uns natürlich auch sehr interessante Zielgruppe“, sagt Schmidt. Gleichzeitig wäre es ein Fehler, Delay Sports ausschließlich auf seine enorme Reichweite zu reduzieren. „Die sportliche Entwicklung mit vier Aufstiegen in Folge zeigt eindrucksvoll, welche Qualität in diesem Projekt steckt. Genau diese Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Aufmerksamkeit und Begeisterung macht diese Begegnung so besonders. Wir freuen uns darauf, das Team um Elias Nerlich in der Grotenburg begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen tollen Tag zu erleben“, ergänzt er.
So dürfen sich die Besucher auch auf zahlreiche Begegnungen abseits des Spielfelds freuen. Die bekannten Gesichter von Delay Sports Berlin werden im Rahmen des Eventspieltages für Fanaktionen zur Verfügung stehen. Geplant sind unter anderem Möglichkeiten für Autogramme, Fotos und persönliche Begegnungen mit den Spielern und Content Creators. Damit wird der Tag insbesondere für junge Fußballfans zu einem besonderen Erlebnis. Und für den KFC ist es eine willkommene Möglichkeit, die Grotenburg einem breiten Publikum zu präsentieren und neue Menschen für sich zu begeistern. Auch wenn sicher nicht alle Traditionalisten begeistert von der Partie sein dürften.