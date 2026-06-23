KFC Uerdingen empfängt Delay Sports Berlin Das junge Fußballprojekt begeistert Millionen Fans im Netz. Bald ist der Hype-Klub in der Grotenburg zu Gast. von Marvin Wibbeke · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC Uerdingen hat Delay Sports zu Gast. – Foto: Ralph Görtz

So richtig voll war die Grotenburg bei einem Spiel des KFC Uerdingen im vergangenen Herbst, als der Drittligist MSV Duisburg im Niederrheinpokal zu Gast war. Nun steht ein Spiel an, das erneut viele Zuschauer ins Stadion locken könnte, wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Am 1. August nämlich empfängt der KFC Uerdingen den Verein Delay Sports Berlin zum Testspiel.

Der offizielle Kartenvorverkauf, so teilt es der KFC mit, beginnt am Freitag, 19. Juni, um 10 Uhr im Ticketshop unter www.lms-ticket.de/kfc-uerdingen. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt der Verein allen Interessierten, sich ihre Tickets frühzeitig zu sichern. Die Begegnung sei bewusst weit mehr als ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel. „Mit Delay Sports Berlin gastiert einer der derzeit bekanntesten und medienwirksamsten Amateurfußballvereine Deutschlands in Krefeld“, schreibt der KFC. Der 2021 gegründete Verein habe innerhalb weniger Jahre einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt, sowohl sportlich als auch hinsichtlich seiner öffentlichen Wahrnehmung. Hype um Elias Nerlich Das liegt in erster Linie an Elias Nerlich, besser bekannt als „Eligella“ oder „EliasN97“. Der Berliner zählt zu den erfolgreichsten Content Creators und Streamern im deutschsprachigen Raum und ist Vereinspräsident von Delay Sports. Allein auf seinen Youtube-Kanälen erreicht er insgesamt mehr als zwei Millionen Abonnenten. „Aus dieser außergewöhnlichen Community heraus entstand mit Delay Sports Berlin ein Fußballverein, der den Amateurfußball auf moderne Weise neu interpretiert“, schreibt der KFC. Der Verein verbinde sportlichen Ehrgeiz mit digitaler Reichweite und begeistere Hunderttausende weit über die Berliner Fußballszene hinaus. Die Entwicklung auf dem Platz steht der medialen Aufmerksamkeit dabei in nichts nach: Seit der Aufnahme des Spielbetriebs im Jahr 2022 gelangen der Mannschaft vier Aufstiege in Folge. Zur Saison 2026/27 tritt Delay Sports in der Landesliga Berlin an. Die Spiele des Vereins sind stets gut besucht, hauptsächlich Kinder und Jugendliche werden angelockt.