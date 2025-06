KFC Uerdingen: Ein Wiedersehen mit Kevin Großkreutz

Denn am kommenden Samstag, 28. Juni, bittet Neu-Coach Julian Stöhr seine Mannschaft erstmals auf den Trainingsplatz. Gegen 12 Uhr wird das Team am Löschenhofweg die Schuhe schnüren, um die Saisonvorbereitung in Angriff zu nehmen. Gleich in der ersten Woche dürfte es dabei schon gut zur Sache gehen, wenn bereits am darauffolgenden Sonntag (6. Juli) steht das erste von insgesamt sieben Testspielen auf dem Programm. Gegner ist traditionell der gerade in die A-Liga abgestiegene VfB Uerdingen, die Partie wird um 15 Uhr am Rundweg angepfiffen.

Am Samstag, 12. Juli, kommt es dann zum Kräftemessen mit dem Bochumer Landesligisten TuS Hordel. Die Begegnung mit dem Team aus dem Ruhrgebiet wird ab 15.30 Uhr in der Hubert-Houben-Kampfbahn des KTSV Preußen ausgetragen. Dass zu diesem Zeitpunkt die Belastung bereits ein wenig noch oben gefahren wird, unterstreicht die Tatsache, dass Stöhr seine Spieler direkt am Tag danach (Sonntag, 13. Juli), abermals zum Testspiel antreten lässt – dann wieder am Rundweg in Uerdingen, Gegner ist die Spielvereinigung Erkenschwick, die in der abgelaufenen Saison so gerade eben den Abstieg aus der Oberliga Westfalen verhindert hat.