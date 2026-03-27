KFC Uerdingen: Ein Loblied auf Julian Stöhr, der Trainer bleibt

– Foto: Markus Becker

Nach langer Zeit befindet sich der KFC Uerdingen endlich in ruhigen Gewässern. Das gilt nicht nur für den Ausbau der im Vorjahr installierten Führungsstrukturen, sondern auch für die erste Mannschaft. Trainer Julian Stöhr hat nicht nur einen gültigen Vertrag für die neue Saison, sondern soll diesen auch erfüllen. Der Verein lobt seinen Trainer in den höchsten Tönen.

Morgen, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:30 live PUSH

Mittlerweile hat sich der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein nicht nur gefangen, sondern er spielt auch wieder eine Protagonisten-Rolle im Aufstiegsrennen. Stöhr, im Sommer vom ETB Schwarz-Weiß Essen in die Grotenburg gewechselt, verantwortet nach dem Insolvenz-bedingten Regionalliga-Rückzug einen kompletten Neustart des ehemaligen Bundesligisten. Die Mannschaft hat immer wieder starke Phasen und gewinnt wie zuletzt beim 1:0 gegen den VfB Homberg Spiele, die sie mit Blick auf den Spielverlauf nicht gewinnen muss. Das zeichnet ein Spitzenteam aus. Als zweitbestes Rückrundenteam (fünf Siege, zwei Niederlagen) hat der KFC vor dem 25. Spieltag der Oberliga nur drei Punkte weniger als Ratingen 04/19 und der VfB Hilden, beides Gegner im April. Entsprechend kann Uerdingen aus eigener Kraft in die Regionalliga West zurückkehren.

Stöhr hat den KFC "zu einem echten Gradmesser geformt" Als Vater des Erfolgs steht Stöhr natürlich im Mittelpunkt. Der 35-Jährige hat für die neue Saison einen Vertrag - und die Verantwortlichen sind froh, dass der ehemalige Oberliga-Spieler auch weiter an der Seitenlinie stehen wird. Vorstand und Head of Media Manuel Kölker erklärt auf FuPa-Nachfrage: "Wir sind mit der Arbeit von Julian sehr zufrieden und freuen uns, dass er auch im kommenden Jahr unser Coach bleibt. Er hat mit seinem Trainer-Team eine blutjunge Mannschaft übernommen und in wenigen Monaten zu einem echten Gradmesser geformt, was unterstreicht, wie gut er zum 'neuen KFC' passt." Kölker hebt vor allem die Detailversessenheit des Trainers hervor, der seine Mannschaft auch wieder minutiös auf die Auswärts-Aufgabe bei der Holzheimer SG am Samstag vorbereiten wird (im ausführlichen Liveticker auf FuPa): "Wer beobachtet, wie er sich mit seinen Spielern befasst, wie detailliert er sein Training gestaltet und wie akribisch er sich auf kommende Gegner vorbereitet, kann nicht anderer Meinung sein. Auch mit den übrigen Staff-Mitarbeitern laufen bereits Gespräche über ein Engagement über die Saison hinaus."

Mit 27 Gegentoren stellt der KFC Uerdingen die beste Defensive der gesamten Oberliga, im Spiel mit dem Ball kann der Traditionsverein mit 40 erzielten Treffern sicherlich noch zulegen. Aber wie heißt es so schön im Sport? Offensiven gewinnen Spiele, Defensiven gewinnen Meisterschaften - und der Titel in der ersten Saison unter Julian Stöhr wäre keine Überraschung. >>> Das ist Julian Stöhr

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