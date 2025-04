KFC Uerdingen droht das endgültige Aus

Es ist offiziell. Das insgesamt fünfte Insolvenzverfahren des KFC Uerdingen ist am Dienstagmorgen vor dem Amtsgericht Krefeld eröffnet worden. Die Frist des vorläufigen Insolvenzverwalters Thomas Ellrich war am Dienstag ausgelaufen. Der hatte auf der Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen gesagt: „Wenn sich in den nächsten zwei Wochen nichts tut, ist die Insolvenz da.“ Seit 8.52 Uhr am Dienstagmorgen ist nun der Fall.

Und die Schlinge zieht sich sogleich immer weiter zu. Denn wie im Laufe des Nachmittags bekannt wurde, hat der Verein zudem nur noch wenige Tage Zeit, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. So heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei Voigt Salus, in der Insolvenzverwalter Thomas Ellrich beschäftigt ist: „Damit das nächste Spiel am 4. April 2025 in Paderborn stattfinden und der Spielbetrieb darüber hinaus bis zum Saisonende fortgeführt werden kann, sind weiterhin dringend Finanzmittel erforderlich. Der Insolvenzverwalter ist darüber informiert, dass entsprechende vereinsseitige Bemühungen noch laufen. Es ist nun abzuwarten, ob die mehrfach mündlich zugesagten Gelder rechtzeitig und in voller Höhe auf dem Konto des Insolvenzverwalters vorliegen. Sollten diese nicht im Laufe dieser Woche eingehen, wird der Insolvenzverwalter den Geschäfts- und Spielbetrieb des KFC Uerdingen 05 e.V. einstellen müssen. Die Verantwortlichen wurden bereits darüber informiert.“

Von Vereinsseite war im Laufe des Dienstagnachmittags derweil keine Einordnung der neuesten Entwicklungen zu erhalten. Trotz mehrfacher telefonischer Anfrage unserer Redaktion war das Vorstandsteam um Thomas Platzer, Dmitry Voronov und Christian Ritzenfeld für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

In der Insolvenzbekanntmachung des Amtsgerichts Krefelds heißt es unterdessen, dass das Verfahren am 1. April wegen „Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“ eröffnet wurde. Weiter „Die Eröffnung erfolgt aufgrund des am 07.01.2025 bei Gericht eingegangenen Antrags eines Gläubigers sowie eines am 13.01.2025 eingegangenen Antrags des Schuldners und eines weiteren am 04.02.2025 Antrags einer Gläubigerin.“ Zum Insolvenzverwalter wurde der bisherige vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Ellrich benannt, der das Verfahren schriftlich führen wird. Daher soll es zunächst auch zu keiner Gläubigerversammlung kommen.

Alle Versuche des aktuellen Vorstands um den Vorsitzenden Thomas Platzer, die benötigten Gelder heranzuschaffen, waren also vergebens. Entsprechend las sich auch eine Mitteilung, die der KFC am Montagabend auf seiner Homepage veröffentlicht hatte. So habe man in den vergangenen Wochen zwar Gespräche mit dem Finanzamt und der AOK Rheinland/Hamburg, einem weiteren Insolvenzantrag-Steller, geführt, um deren Forderungen zumindest teilweise zu einem späteren Zeitpunkt bedienen zu können – der Ausgang dieser Verhandlungen war aber noch offen.

Darüber hinaus üben die KFC-Verantwortlichen aber auch Kritik an Thomas Ellrich. Dieser habe auf der Mitgliederversammlung von einer Gläubigerzahl jenseits der 100 gesprochen. Eine vollständige Liste dieser Gläubiger sei dem KFC-Vorstand bis Montagabend aber nicht zur Verfügung gestellt worden. Daher habe man keine andere Wahl, als alle Gläubiger zu bitten, sich eigenständig beim Verein zu melden. Um alle Möglichkeiten auszureizen, sei darüber hinaus noch ein Krefelder Anwalt für Insolvenzrecht beauftragt worden, alle im Moment laufenden Vorgänge intensiv zu beleuchten.

Sportliche Konsequenzen folgen

Mit Eröffnung des Insovenzverfahrens ergeben sich nun auch sportliche Konsequenzen. Denn der Mannschaft, die zuletzt beim 3:2-Erfolg über den 1. FC Köln II ein Lebenszeichen von sich gab, werden nun in der Regionalliga-Tabelle neun Punkte abgezogen. Damit rutscht der KFC mit nun 15 Punkten auf den letzten Tabellenplatz ab – vorerst sechs Punkte hinter dem Wuppertaler SV und dem SC Wiedenbrück. Daraus könnten aber auch nur drei Zähler Rückstand werden,wenn der 1. FC Düren, dessen Insovenzverfahren bereits am Montag eröffnet worden war, sein Team doch noch vom Spielbetrieb zurückziehen muss. Eine Entscheidung darüber soll laut übereinstimmenden Medienberichten am Freitag fallen.

Noch am Montagabend waren die Verantwortlichen jedenfalls sehr optimistisch, den Spielbetrieb fortzuführen und die Regionalliga sportlich noch halten zu können. Entsprechend wurde am Sonntag auf den letzten Drücker auch noch die Lizenz für die kommende Saison beantragt – inklusive einer Kaution von 35.000 Euro. So schreibt der KFC-Vorstand: „Wir glauben fest daran, dass wir auch bei einem Punkteabzug mit dieser unglaublichen Mannschaft und ihrer unbeschreiblichen Moral den Klassenerhalt schaffen können.“

Sollte das nicht gelingen, hätte Geldgeber und Berater Mehmet Eser aber bereits versichert, dem KFC auch in der Oberliga die Treue zu halten. „Obwohl Mehmet Eser bisher über 600.000 Euro in den Verein investiert hat, bleibt der KFC Uerdingen für ihn eine Herzensangelegenheit, der er auch im Falle einer möglichen Oberliga-Zugehörigkeit treu bleiben wird.“ Zudem sei er dazu bereit, mit allen Gläubigern eine Lösung zu finden.