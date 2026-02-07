KFC Uerdingen: Die Hinrunde als Lektion begreifen

Der KFC empfängt am Samstag den SV Sonsbeck. – Foto: Ralph Görtz

Am Samstag startet der KFC Uerdingen in die Rückrunde der Oberliga Niederrhein. Endlich, wird man sich beim Traditionsklub sagen. Denn der eigentliche Start eine Woche zuvor fiel der Platzsperrung bei den Sportfreunden Baumberg zum Opfer. Also eine Woche mehr Zeit, sich auf die Rückserie vorzubereiten? Auch wenn das auf den ersten Blick so zu sein scheint und die erste Woche der Vorbereitung ja auch durch Eis und Schnee geprägt war, verneint Trainer Julian Stöhr diese Annahme. Eine Vorbereitung sei dafür da, an grundlegenden Dingen zu arbeiten. In der Woche vor einem Spiel gehe es dann eher darum, sich konkret auf den kommenden Gegner einzustellen und bestmöglich auf diesen vorzubereiten.

Im Fall des KFC Uerdingen ist das an diesem Wochenende der SV Sonsbeck. Am Samstag, 18 Uhr, gastiert der ehemalige Klub von KFC-Schlussmann Jonas Holzum in der Grotenburg. Wie schon im Hinspiel in Sonsbeck, das 2:2 endete, darf Holzum gegen seine ehemaligen Teamkollegen auflaufen. Das bedeute aber nicht, dass er die komplette Rückrunde im Tor stehen wird, machte Stöhr am Freitag deutlich. Auch Neuverpflichtung Justin Möllering soll in der Liga seine Chancen erhalten, sich zu beweisen. „Er wird gegen seinen ehemaligen Verein, den FC Büderich, auf jeden Fall im Tor stehen“, sagt der Trainer.

Von Tabelle nicht blenden lassen

Stöhr mahnt, sich von der aktuellen Tabellensituation nicht täuschen zu lassen. Dort nämlich steht der SV Sonsbeck auf dem viertletzten Tabellenplatz und befindet sich mitten drin im Abstiegskampf. Für das Spiel am Samstag sei dies aber irrelevant. „Es wird ein schwieriges Spiel“, betont der Coach, der den SV Sonsbeck als „unangenehmen Gegner“ bezeichnet. Wie unangenehm der SV sein kann, hat der KFC am zweiten Spieltag selbst erfahren, als sich die favorisierten Krefelder nur zu einem Punktgewinn gemüht hatten. „Wir müssen hoch konzentriert sein und aus den Fehlern der Hinrunde lernen“, sagt Stöhr. Damit spielt er nicht nur auf das Hinspiel an, sondern vor allem darauf, dass man gerade gegen Mannschaften aus dieser Tabellenregion Punkte hat liegenlassen. Das wolle man nun besser machen.

Bei dieser Mission kann das Trainerteam fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Ulrich Bapoh, der sich noch im Aufbautraining befindet, ist noch keine Option für das Ligaspiel. Jesse Sierck hingegen könnte seine ersten Pflichtspielminuten in dieser Saison sammeln. Stöhr betont, dass Sierck deutlich weiter sei, als er gedacht habe. Das sei positiv. „Obwohl er vorher lange nicht gespielt hätte, wäre er bereit“, sagt der Trainer. Ob er oder auch Zugang Ibuki Noguchi dann am Samstag aber schon zu Beginn auf dem Platz stehen, das wollte Stöhr am Freitag noch nicht verraten.

Vorbereitung vergessen machen

Am Samstag wird es für den KFC Uerdingen auch darum gehen, die ergebnistechnisch maue Vorbereitung vergessen zu machen. Denn so, wie die Testspiele abliefen, hatten es sich die Verantwortlichen sicher nicht vorgestellt. „Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen“, sagt Julian Stöhr mit Blick auf die „verlorene“ Woche mit schwierigen Witterungsbedingungen. „Und wenn wir jetzt in der Liga abliefern, ist es schon nicht mehr so wichtig, wie die Vorbereitung gelaufen ist“, ergänzt der Trainer.

KFC-Fans, die karnevalistisch unterwegs sind, können unterdessen aufatmen. Das Nachholspiel bei den Sportfreunden Baumberg steigt nicht am Karnevalswochenende. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, steht Mittwoch, der 4. März, inzwischen als Spieltermin fest. Zunächst sei der 25. Februar als Nachholtermin im Spiel gewesen. Doch bei diesem Datum hätten die KFC-Fans, die gleichzeitig auch Vereinsmitglied sind, ein ernstes Problem bekommen. Für diesen Abend ist schließlich die lang ersehnte außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt, die den Grundstein dafür legen soll, dass der Verein wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.

INFO: Neuer Mittelfeldspieler aus Finnland

Verpflichtung Am Samstag wird ein Name auf dem Spielberichtsbogen stehen, den KFC-Fans aus den 2000ern noch gut kennen dürften: Salonen. Joshua Salonen, Sohn von Ex-Spieler Tuuka, war im Januar Trainingsgast beim KFC und konnte sich für einen Vertrag empfehlen. Er spielte zuletzt für Salon Palloilijat in der zweiten finnischen Liga und ist im zentralen Mittelfeld zu Hause.

Vater Sein Vater Tuukka lief zwischen 2006/2007 ebenfalls in der Oberliga für den KFC auf. Nach einer schweren Verletzung beendete er seine Karriere und wurde für eine Saison Trainer der zweiten Mannschaft.

