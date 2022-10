Für den KFC Uerdingen ist nur noch das kommende Spiel entscheidend. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: Der nächste Kampf Wie so oft nach Ausschreitungen werden die Gründe dafür unterschiedlich beurteilt. Alexander Voigt interessiert all das nicht. Der Trainer des KFC Uerdingen will bei Turu Düsseldorf den nächsten Sieg einfahren.

Nach den Ausschreitungen beim Pokalspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen (2:4 nach Elfmeterschießen) geht die Auseinandersetzung nun kommunikativ, aber friedlich weiter. Die Fan-Szene Oberhausen bestreitet, in der Halbzeitpause in den KFC-Block eingedrungen zu sein und dort versucht zu haben, eine blau-rote Fahne zu stehlen. Dies war vonseiten der Gastgeber als Ausgangspunkt der Krawalle genannt worden.

Dagegen wehrt sich die Fan-Szene Rot-Weiß Oberhausen. „Es gab zu keinem Zeitpunkt das Bestreben, sich Zugriff zum Heimblock zu verschaffen, um dort eine Fahne zu entwenden“, heißt auf der Internetseite Faszination Fankurve. „Es ist korrekt, dass zwei Mitglieder der aktiven Fanszene in den Innenraum gelangen wollten, um dort ein Banner zu fotografieren beziehungsweise das Banner zu fixieren. Zur großen Verwunderung verwehrte der Sicherheitsdienst, trotz Akkreditierung, den Zugang über die Mundlöcher am Gästeblock in den Innenraum und führte diejenigen durchs halbe Stadion bis hin zum Heimblock. Dass nach den vergangenen Monaten zwei Mitglieder der aktiven Oberhausener Fanszene nicht einfach in einen Block spazieren, um dort in der Halbzeit eine Fahne einzukassieren, sollte eigentlich jedem logisch denkenden Menschen bewusst sein. Die Situation in der Halbzeit ist daher lediglich auf die Unfähigkeit des Ordnungsdienstes und nicht auf den Willen eines Fahnenklaus zurückzuführen.“ Das sieht KFC-Vize Andreas Scholten anders. Er hatte vier Personen des Versuchs des Fahnenklaus bezichtigt, die ihre Akkreditierung missbraucht hätten. Sie seien als Fotografen der Fan-Betreuung akkreditiert worden. Scholten legte am Freitag noch einmal nach: „Die Polizei hat die Personalien der vier Personen aufgenommen, deren Ausweise auch mit den Namen der Akkreditierung übereinstimmten. Wir werden sie an Rot-Weiß Oberhausen weiterleiten.“ Voigt interessiert nur der Sport