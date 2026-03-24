KFC Uerdingen: Coach Stöhr zeigt sich nach Rot einsichtig

Maximilian Dimitrijevski ist da das beste Beispiel. Der 19-Jährige stand vor dieser Woche zuletzt im September in der Startelf. Er sei vor ein paar Wochen auf Stöhr zugegangen und habe um ein Gespräch gebeten. „Er war unzufrieden mit seiner Spielzeit, was ich absolut verstehen kann“, sagt der Trainer. Er habe ihn gebeten, geduldig zu bleiben und auf seine Chance zu warten. Die kam in der Englischen Woche gegen Baumberg. Dimitrijevski spielte von Beginn an, machte seine Sache im zentralen Mittelfeld ordentlich. Auch gegen Homberg durfte er starten, dieses Mal etwas defensiver als in Baumberg. „Mir liegt eher der offensivere Part, aber im Zentrum kann ich alles spielen“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem 1:0-Sieg. So sei von ihm erwartet worden, die Bälle abzuräumen, Zweikämpfe zu gewinnen und etwas Ruhe auszustrahlen. Diese Vorgaben setzte er gut um, erntete für die ein oder andere Grätsche Szenenapplaus vom Uerdinger Anhang. „Das macht schon was mit einem, gerade für mich als junger Spieler ist das geil“, sagte er.

Dimitrijevski spricht von Höhen und Tiefen

Seine Unzufriedenheit mit seiner Spielzeit ließ sich der 19-Jährige nicht anmerken. Stattdessen antwortete er diplomatisch: „Es gibt immer Höhen und Tiefen in einer Saison. Es ist mein erstes Herrenjahr, da muss man sich auch mal gedulden. Und wenn man die Chance bekommt, muss man abliefern.“ Mit seinen Leistungen ist er zufrieden, nun gelte es, daran anzuknüpfen.