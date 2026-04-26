KFC Uerdingen bleibt nach 4:1 in Ratingen voll im Aufstiegsrennen

Ratingen 04/19 musste sich dem KFC Uerdingen mit 1:4 geschlagen geben. – Foto: Anton Wagener

Es war der programmierte Showdown im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein: Spitzenreiter Ratingen 04/19 wollte mit einem Sieg gerne selbst den nächsten Schritt machen und den Gast damit im Meisterrennen praktisch ausschalten. Denn hätte der KFC Uerdingen am Stadionring am Sonntag verloren, wäre das Rennen um Platz eins für die Krefelder wohl aussichtslos gewesen. Es kam anders, und das mit insgesamt doch erstaunlicher Dominanz beim 4:1-Sieg der Gäste.

Die Uerdinger legten dabei vor rund 1200 Zuschauern, mehrheitlich aus der Seidenstadt mitgereist, gleich los wie die sprichwörtliche Feuerwehr, kamen schon in der ersten Viertelstunde zu vier guten Möglichkeiten. Wo waren die Ratinger in dieser Phase? Auf dem Platz jedenfalls noch nicht. Kurios: Als die Gastgeber sich dann doch ein wenig ins Spiel gekämpft hatten, schlugen die wiederum die Uerdinger erstmals zu. Alexander Lipinski zog von der rechten Seite nach innen und setzte klug gleich zwei Uerdinger ein, den Abschluss zur Führung übernahm letztlich Adam Tolba (29.). Danach hatten die Ratinger wieder Möglichkeiten zum 1:1, doch es war Uerdingens Yasin-Cemal Kaya, der in der dritten Minute der Nachspielzeit genau im richtigen Moment in einen langen Pass von Maximilian Dimitrevski startete und am Ex-Uerdinger Marvin Gomoluch vorbei zum 2:0 traf.

Ratingen immerhin mit Tor des Tages

Die Muster des Spiels sollten über weiter Strecken stabil bleiben. Denn auch vor dem 3:0 des KFC waren es wieder die Ratinger, die dem Treffer näher waren, doch der KFC schlug zu, ganz so, als hätten die Uerdinger dem Spitzenreiter nur so viel Leine gelassen, dass nicht wirklich etwas passierte. Und wenn es dann läuft, landen auch die Abpraller nicht beim Gegner. Denn einen Abschluss von Etienne-Noel Reck parierte Gomoluch großartig, doch der Ball kam zu Mohamed Benktib, der sich den dritten Treffer des Nachmittags nicht nehmen ließ (66.). Kurzzeitig schien danach noch Spannung aufzukommen, als Emre Demircan einen Freistoß direkt im Uerdinger Tor unterbrachte (81.). doch die Freude darüber währte kaum drei Minuten. Zwar monierten die Ratinger, dass die Gäste den Ball nicht ins Aus spielten, da ein Spieler der Gastgeber am Boden lag, doch das änderte nichts daran, dass Benktibs zweiter Streich die Partie endgültig entschied (84.).