KFC Uerdingen bleibt im Niederrheinpokal: Born-Einspruch abgewiesen

Der KFC Uerdingen darf nun fest mit der 2. Runde des Niederrheinpokals planen! Der SSV Bergisch Born hatte nach seiner 0:1-Niederlage in der Grotenburg Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, nun hat das Sportgericht des Fußballverbands Niederrhein (FVN) aber zugunsten des Traditionsvereins entschieden.

„Wir akzeptieren das Urteil. Auch wenn es enttäuschend für uns ist. Nun konzentrieren wir uns wieder voll auf die Meisterschaft“, schildert Jörg Musset, Sportlicher Leiter des Landesligisten, dem Remscheider General-Anzeiger. Der Verband entschied in einem schriftlichen Verfahren gegen den Einspruch der Bergisch Borner, die bekanntlich den Hinweis erhielten hatten, dass womöglich mehrere Spieler des KFC Uerdingen ohne Spielberechtigung gespielt hätten.

Diese Redaktion klärte im Podcast "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" bereits in der vergangenen Woche auf, dass vier Spieler die Spielberechtigung zum 10. August (Tag des Pokalspiels) erhalten haben. Deshalb waren die Berichte anderer Medien, dass Uerdingen so gut wie sicher aus dem Niederrheinpokal fliegen würde, recht unwahrscheinlich. Die FuPa-Recherche hat sich also bestätigt. Nachzuhören an dieser Stelle:

KFC Uerdingen trifft erneut auf den SV Biemenhorst

Damit steht auch fest, dass der KFC Uerdingen in der 2. Runde des Niederrheinpokals am 10. September erneut auf den SV Biemenhorst treffen wird. Die Partie der beiden Oberliga-Klubs findet bereits an diesem Donnerstagabend - live auf FuPa - statt. Der FVN hat die Paarung, in der der KFC erneut Heimrecht in der Grotenburg hat, bereits offiziell angesetzt. Das Topspiel der 2. Runde - Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen - steigt erst einen Monat später am 11. Oktober.

Für Bergisch Born geht es in der Landesliga am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen TuRU Düsseldorf weiter.