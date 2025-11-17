KFC Uerdingen besteht die Reifeprüfung

Lange haben die Fans des KFC Uerdingen auf das Heimspiel ihres Herzensvereins warten müssen. Genau 28 Tage nach dem letzten Auftritt in der Grotenburg war es an diesem Samstag wieder so weit. Und aus Sicht des KFC kann man durchaus sagen: Das Warten hat sich gelohnt. Denn im Top-Spiel der Oberliga Niederrhein haben die Uerdinger einen wichtigen Erfolg gefeiert und die SpVg Schonnebeck aus Essen mit 1:0 nach Hause geschickt.

Im Vorfeld hatte KFC-Trainer Julian Stöhr von einer Reifeprüfung gesprochen, da er der erfahrenen Mannschaft von Schonnebeck einiges zutraut in der Liga. Nach den umkämpften 90 Minuten lautete sein Fazit: „Reifeprüfung bestanden“. Zu Beginn der Saison hätte sein Team so ein Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen, sagte er. „Das spricht für unsere Entwicklung.“

Im Vergleich zum torlosen Remis in Dingden vor einer Woche hatte Stöhr zwei Veränderungen vorgenommen. Etienne-Noel Reck und Mohamed Benslaiman Benktib kehrten in die Startformation zurück, dafür nahmen Adam Tolba und Yasin-Cemal Kaya zunächst auf der Bank Platz. Reck nahm seine angestammte Position im Sturmzentrum ein, Kalonji kam über die linke Seite. Die war in der ersten Halbzeit für den von rechts nach links spielenden KFC schwer zu beackern, dort sah der Rasen noch immer sehr mitgenommen aus nach der Football-EM und der zweiwöchigen Sperre.

Die Uerdinger waren in der Anfangsphase um Spielkontrolle bemüht, verloren dabei aber das ein oder andere Mal zu leichtfertig den Ball in der Vorwärtsbewegung. Zu gefährlichen Abschlüssen kam Schonnebeck dadurch aber nicht, der KFC-Defensive gelang es stets, im letzten Moment zu klären. Nach knapp zehn Minuten reklamierten die Gäste dann vehement ein Handspiel, das Kapitän Ole Päffgen im eigenen Strafraum begangen haben sollte. Der Unparteiische sah es anders und entschied auf Eckball.

Die beste Chance auf die Führung hatte der KFC nach einer Standardsituation. Die Ecke von Mohamed Benslaiman Benktib ließ ein KFC-Spieler geschickt durch, aus dem Getümmel kam Ephraim Kalonji zum Abschluss. Dessen Schuss wurde allerdings vom eigenen Mann Anthony Oscasindas kurz vor der Linie abgeblockt, sehr wahrscheinlich hätte der neben ihm stehende Essener den Ball aber auch abgewehrt (28.). Auch sechs Minuten später wurde es im Anschluss an eine Ecke etwas gefährlich, doch am Ende war der Kopfball von Reck nicht platziert genug.

Gefährlicher wurde es dann kurz vor der Pause auf der anderen Seite – ebenfalls nach einer Ecke. Es war das erste Mal, dass Keeper Jonas Holzum wirklich eingreifen musste, dann aber richtig. Ein Seitfallzieher der Essener zwang ihn zu einer spektakulären Parade (44.).

Ephraim Kalonji, der nach wie vor in der Liga auf seinen ersten Treffer wartet, agierte auch nach dem Seitenwechsel unglücklich. Nachdem er in der ersten Halbzeit nah dran war, wurde er nun von Benktib schön in Szene gesetzt. Er verpasste allerdings den richtigen Zeitpunkt zum Torabschluss, wollte den Essener Schlussmann noch umkurven – und die Chance war dahin (52.). Die Möglichkeit weckte die Grotenburg aber wieder etwas auf, in den folgenden Minuten peitschte nicht nur die aktive Szene, sondern auch der Rest der Tribüne den KFC nach vorne.

Päffgens Schuss ins Glück

Lauter wurde es, wie könnte es anders sein, erneut im Anschluss an eine Standardsituation. Benktib brachte einen Freistoß in die Gefahrenzone, dort wurde der Ball verlängert, was Kapitän Ole Päffgen perfekt antizipierte. Er tauchte frei vor dem Essener Schlussmann auf vollendete direkt aus kurzer Distanz (67.). Beinahe genauo frenetisch gefeiert wurde wenige Minuten später Nedzhib Hadzha, der im eigenen Strafraum einen Schuss des Gegenspielers abblockte und so ein Tor verhinderte (72.).

Durch den knappen Spielstand blieb es spannend bis zum Ende, auch, weil der KFC es verpasste, vorne den Sack zu zu machen. Die Uerdinger warfen sich in jeden Zweikampf gegen die nun gezwungenermaßen offensiver werdenden Essener – und brachten die Führung über die Zeit.