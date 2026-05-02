KFC Uerdingen behält gegen Dingden die Nerven und bleibt oben dran

Adam Tolba zeigte eine hervorragende Vorstellung. – Foto: Sven Hanisch

Mit seinem fünften Sieg in Serie hängt der KFC Uerdingen Tabellenführer Ratingen 04/19 weiterhin im Nacken. Beim 3:1-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dingden erwischte besonders Adam Tolba einen Sahnetag.

Den Krefeldern boten sich in der Folge noch durchaus Chancen, die Führung in die Höhe zu schrauben. Doch Yasin-Cemal Kaya scheiterte an Johannes Buers (22.), Ole Päffgen am Querbalken (23.). Kurz vor Halbzeitpfiff verzog Tolba aus vielversprechender Position deutlich (41.), zuvor meldete sich Dingden mit einen Distanzschuss von Nicolas Clasen, Jonas Holzum lenkte den Ball ins Toraus (32.). So ging es mit der knappen Führung in die Kabinentrakte. Doch auch der zweite Durchgang hatte einiges zu bieten.

Während der KFC zunächst mehr vom Spiel hatte, verbuchte der Aufsteiger die erste gefährliche Tormöglichkeit. Ein Abschluss von Moritz Osthoff wurde noch gefährlich an das Außennetz abgefälscht (17.). Der KFC biss sich bis dahin noch die Zähne an gut mithaltenden Gästen aus. Eine Einzelaktion von Adam Tolba sollte den Bann brechen. Der Flügelflitzer führte den Ball bei einer Umschaltsituation, ließ einen Gegenspieler alt aussehen und setzte schließlich Etienne-Noel Reck in Szene, der in der Mitte nur noch den Fuß reinhalten musste - 1:0 (17.).

Leyking gleich aus, Tolba belohnt sich

Zunächst konnte Tolba eine Hereingabe von Jan Bachmann nicht entscheidend in Richtung Tor bringen (46.), ehe Dingden beinahe ausglich: Osthoff hatte Holzum bereits überwunden, doch Anthony Oscasindas rettete auf der Linie (55.). Auf den Ausgleichstreffer mussten sich die Dingdener schlussendlich aber auch nicht mehr lange gedulden. Infolge eines Eckballs prallte das Leder vor die Füße von Michael Leyking, der aus kurzer Distanz die Nerven behielt (60.). Darauf hatten die Krefelder auch reichlich Dusel, dass eine etwas luftig verteidigte Kontersituation nicht durch von David Hulshorst mit dem Treffer zum 2:1 bestraft wurde (62.).

Den Schrecken überwunden, schaltete Uerdingen nun einen Gang hoch. Noah Tomsons Versuch rauschte knapp am Tor vorbei (71.). Wenig später belohnte sich der auffällige Tolba mit einem Treffer nach einem Eckball (73.). Uerdingen versuchte in der Folge das Spiel zu kontrollieren, Dingden blieb jedoch weiterhin gefährlich. So bot sich Noah Michaels die XXL-Chance zum erneuten Ausgleichstreffer, er setze seinen Kopfball jedoch zu hoch an (82.). Daraufhin dann wieder der KFC. Nach schöner Kombination von Tomson und Tolba vollendete Yassin Benslaiman zur 3:1-Vorentscheidung (86.). Diese sollte in den Schlussminuten nicht mehr anbrennen. Uerdingen bleibt im Aufstiegsrennen weiter auf Kurs, agierte gegen Dingden aber auch nicht durchweg souverän.

KFC Uerdingen – SV Blau-Weiß Dingden 3:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (90. Ibuki Noguchi), Alexander Lipinski (67. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Yasin-Cemal Kaya (82. Ephraim Kalonji), Maximilian Dimitrijevski (58. Noah Tomson), Nedzhib Hadzha, Etienne-Noel Reck, Adam Tolba (88. Joshua Salonen) - Trainer: Julian Stöhr

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay (76. Noah Michaels), Michael Leyking, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Jan-Niklas Haffke, Christian Gurny, Matties Volmering, Nicolas Clasen (63. Kevin Juch), David Hulshorst (63. Lasse Hoffmann), Moritz Osthoff - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 2288

Tore: 1:0 Etienne-Noel Reck (17.), 1:1 Michael Leyking (60.), 2:1 Adam Tolba (73.), 3:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (86.)