KFC Uerdingen bedient sich in der Offensiv-Abteilung eines Ligarivalen

Yuta Inoue stürmt ab sofort für den KFC Uerdingen. – Foto: Jens Terhardt

Der KFC Uerdingen hat die nächste Personalie für die anstehende Saison verkündet. Wirklich überraschend kam die Meldung, dass Yuta Inoue vom Liga-Konkurrenten VfL Jüchen an der Grotenburg unterschrieben hat, indes nicht. Bereits im Frühjahr gab es entsprechende Gerüchte. Mit acht Treffern und drei Vorlagen hatte der 25-Jährige zuvor ordentlich Eigenwerbung betrieben.

Der im Januar 2024 aus Japan nach Deutschland gekommene Angreifer stürmte zunächst in der Oberliga Bremen, ehe er im vergangenen Sommer an den Niederrhein wechselte und für den VfL Jüchen auf Torejagd ging. Yuta ist uns schon im Hinspiel beim 1:1 in Jüchen aufgefallen, als er unsere Defensive vor gehörige Probleme gestellt hat. Er ist ein quirliger Stürmer, der auch mal auf den Flügel ausweichen kann. Er hatte bei einem Aufsteiger eine vernünftige Tor-Quote. Auch in Bremen konnte er sich mehrfach als Torschütze auszeichnen“, sagt KFC-Coach Julian Stöhr in den Vereinsmedien.

Für seine Zeit in der Grotenburg hat sich der Japaner hohe Ziele gesteckt. "Ich freue mich sehr, für so einen traditionsreichen Verein zu spielen und gemeinsam mit der Mannschaft zu kämpfen. Ich möchte mit dem KFC den Aufstieg in die Regionalliga schaffen", betont er. Zum ersten Mal im Trikot des KFC dürfte er am 10. Juli zu sehen sein. Da testen die Uerdinger gegen den SV Bergisch Gladbach (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker).