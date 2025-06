– Foto: Benjamin Kühnen

KFC Uerdingen: „Basis für ein Gespräch sehen wir nicht“ Der Vorstand des KFC Uerdingen sagt in einer Stellungnahme am Montagabend, dass die Unterschriftenlisten zum Mitgliederbegehren Unregelmäßigkeiten enthielten. Was die drei Initiatoren dazu sagen – und was sie massiv ärgert. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein

In rund zwei Wochen soll die erneute außerordentliche Mitgliederversammlung des KFC Uerdingen stattfinden. Ob es auch dazu kommt – beziehungsweise ob die dort gefassten Beschlüsse dann auch rechtens sind –, darüber wird nun wieder einmal gestritten.

Vorstand erhebt Einsprüche Im Nachgang der Entscheidung von Insolvenzverwalter Thomas Ellrich am vergangenen Freitag, dem Fortführungskonzept der „Freunde und Förderer“ den Zuschlag zu geben, hatten der Verwaltungs- und Ehrenrat des KFC Uerdingen die Zügel in die Hand genommen und zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in die Leichtathletikhalle am Covestro-Sportpark eingeladen. Damit habe man auf den Umstand reagiert, dass der KFC-Vorstand dem offenbar erfolgreichen Mitgliederbegehren, das vom Trio Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll organisiert worden war, nicht rechtzeitig genug nachgekommen sei.

Das Führungsgremium des KFC hingegen sah die Sache anders. In einem Statement, das am Sonntag über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, zweifelte der Vorstand die Rechtmäßigkeit der Einladung an. „Auch wenn wir es begrüßen, eine Mitgliederversammlung einzuberufen, sieht unsere Vereinssatzung diesen Weg nicht vor“, heißt es dort. Zudem seien bei stichprobenartigen Kontrollen der vorgelegten Unterschriftenlisten Unregelmäßigkeiten aufgefallen. So hätten teils Personen ihre Unterschrift für das Mitgliederbegehren geleistet, die entweder keinen Mitgliedsausweis hätten vorlegen können oder überhaupt keine KFC-Mitglieder seien. In einem weiteren Post, der am Montagabend veröffentlicht wurde, signalisiert das Trio um Vorstandschef Thomas Platzer aber weiterhin die Bereitschaft, dem Mitgliederbegehren nachkommen und eine außerordentliche Versammlung selbst auf die Beine stellen zu wollen. Da die jüngste Versammlung aber hatte abgebrochen werden müssen und auch diesmal Sicherheitsaspekte eine Rolle spielten, müsse und wolle man in der Vorbereitung sehr gewissenhaft vorgehen. Das benötige Zeit. Dennoch sei man nun auf die Initiatoren des Mitgliederbehrens zugegangen. „Um einer endlosen Überprüfung aus dem Weg zu gehen, haben wir heute Kontakt zu den Initiatoren um Christoph Epping aufgenommen. In einem persönlichen Gespräch werden wir versuchen, eine Lösung zu finden.“