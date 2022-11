KFC Uerdingen auswärts weiter mit weißer Weste Die Uerdinger büßen trotz ihrer Auswärtsstärke Punkte auf den Spitzenreiter SSVg Velbert ein, denn sie kommen beim 1. FC Monheim nicht über ein 2:2 hinaus. Alexander Lipinski und Maximilian Funk erzielen die Tore.

Die Gastgeber begannen furios. Nach fünf Minuten stand Sebastian Spinrath allein vor dem Tor, traf aber zur Verwunderung nur die hintere Torstange. Merveil Tekadiomona machte es eine Minute später besser und erzielte die Führung. Eine kalte Dusche für die Uerdinger, die eine Reaktion zeigten und zu einer vorzüglichen Möglichkeit durch Yeboah kamen, der jedoch frei an Torhüter Björn Nowicki scheiterte. Der Keeper parierte auch die zweite gute Möglichkeit zum Ausgleich durch Alexander Lipinski. KFC-Keper Robin Udegbe war bei einem Schuss von Ali Gülcan gefordert. Der verdiente Ausgleich fiel in der 34. Minute, als Levan Kenia schön zu Gianluca Rizzo durchsteckte, dessen Schuss geblockt wurde, doch Lipinski war zur Stelle und erzielte sein sechstes Saisontor. Maximilian Funk erzielte zwei Minuten vor der Pause im dritten Nachschuss den inzwischen verdienten Führungstreffer, nachdem zuvor Odenthal die Latte getroffen und Rizzo geblockt worden waren.

Trainer Alexander Voigt hatte seine Startformation gegenüber der 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Kleve auf zwei Positionen geändert. Für Top-Torjäger Shun Terada (neun Treffer) stand Joshua Yeboah beim Anpfiff auf dem Rasen, für den gesperrten Kevin Weggen erhielt der offensivere Maik Odenthal den Vorzug gegenüber Kai Evers. Schließlich war der KFC nach dem 4:0-Sieg der SSVg Velbert in Kleve am Freitagabend in Zugzwang, ein Sieg war vonnöten. Der 1. FC Monheim, der zuletzt beim SC St. Tönis (2:2) einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und als bislang stärkster Gegner entpuppt hatte, musste auf seinen Torjäger Robin Schnadt (acht Tore) verzichten, der gesperrt war.

Nach dem Wechsel waren die Gäste deutlich dominanter, ohne jedoch zunächst zu klare Chancen zu kommen. Die erste erarbeitete sich Lipinski in der 67. Minute, doch sein Schuss zischte Zentimeter am Pfosten vorbei. So blieb die Partie ob des knappen Vorsprungs weiter offen. Die Gastgeber wurden aktiver, versuchten, Druck aufzubauen, um in der Schlussphase zu Ausgleich zu gelangen. Es war unverständlich, dass sich der KFC zum einen davon nicht befreien konnte, zum anderen nicht zu guten Kontergelegenheiten kam. Die logische Folge war das 2:2 durch Bora Gümüs. Das war bitter, denn so verloren die Uerdinger zwei Punkte, die sie eigentlich mehr hätten einfahren können.

Uerdingens Trainer Alexander Voigt trauerte den vergebenen Chancen nach: „Wir laufen dreimal alleine auf den Torwart zu, da muss nicht nur einer von rein.“ In der Kabine gab es hängende Köpfe, wofür den Coach Verständnis hatte: „Wir haben lange 2:1 geführt, und wenn du ganz nach oben willst, musst du so ein Ergebnis auch über die Zeit bringen.“