KFC Uerdingen: Außerordentliche Jahreshauptversammlung am 25. Februar Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen lädt seine Mitglieder für den 25. Februar ein.

Der KFC Uerdingen lädt für den 25. Februar ein. – Foto: Ralph Görtz

Beim KFC Uerdingen steht in vier Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung auf dem Plan. Das hat der Oberligist auf seiner Internetpräsenz veröffentlicht. Getagt wird demnach am 25. Februar ab 19.05 Uhr in der Visaal Event Location, Obergath 154, in 47805 Krefeld. Einlass wird den Mitgliedern dabei bereits ab 18 Uhr gewährt. Grund dafür ist die nach wie vor im Raum stehende Abberufung des noch immer im Amt befindlichen Vorstandes.

151 Mitglieder des KFC waren erfolgreich Das Amtsgericht Krefeld hat am 18. Dezember entschieden, dass eine Gruppe von Vereinsmitgliedern, vertreten durch Jörg Kurt Gredig, ermächtigt wird, diese außerordentliche Jahreshauptversammlung einzuberufen. Überschaubar ist dabei die beantragte und vom Amtsgericht festgelegte Tagesordnung, die wie folgt wiedergegeben wird: TOP 1: Bericht zur Lage des KFC seitens des Insolvenzverwalters

TOP 2: Vorstellung der Konzepte möglicher Parteien (insbesondere Finanzierung, Trainingsbetrieb, Jugendarbeit, vorgesehene Personen, je Partei maximal 15 Minuten)

TOP 3: Abstimmung über folgenden Antrag:

Die außerordentliche Mitgliederversammlung empfiehlt dem Verwaltungsrat, den aktuellen Vorstand vollständig mit sofortiger Wirkung abzuberufen. Um die Neutralität zu wahren, wird gemäß gerichtlichem Beschluss Siegfried Thomaßen als stellvertretendem Vorsitzenden des Stadtsportbundes Krefeld die Veranstaltungsleitung übertragen. Stellvertreter ist Markus Schön als Sportdezernent der Stadt Krefeld.