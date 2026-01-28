KFC Uerdingen: Außerordentliche Jahreshauptversammlung am 25. Februar

Beim KFC Uerdingen steht in vier Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung auf dem Plan. Das hat der Oberligist auf seiner Internetpräsenz veröffentlicht. Getagt wird demnach am 25. Februar ab 19.05 Uhr in der Visaal Event Location, Obergath 154, in 47805 Krefeld. Einlass wird den Mitgliedern dabei bereits ab 18 Uhr gewährt. Grund dafür ist die nach wie vor im Raum stehende Abberufung des noch immer im Amt befindlichen Vorstandes.
Das Amtsgericht Krefeld hat am 18. Dezember entschieden, dass eine Gruppe von Vereinsmitgliedern, vertreten durch Jörg Kurt Gredig, ermächtigt wird, diese außerordentliche Jahreshauptversammlung einzuberufen. Überschaubar ist dabei die beantragte und vom Amtsgericht festgelegte Tagesordnung, die wie folgt wiedergegeben wird:
Um die Neutralität zu wahren, wird gemäß gerichtlichem Beschluss Siegfried Thomaßen als stellvertretendem Vorsitzenden des Stadtsportbundes Krefeld die Veranstaltungsleitung übertragen. Stellvertreter ist Markus Schön als Sportdezernent der Stadt Krefeld.
Der Beschluss ist das Ergebnis des Umstandes, dass das Mitgliederbegehren für die Einberufung zwar von Erfolg war, der amtierende Vorstand aber dennoch nicht zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung geladen hat. Nach dem Gerichtsbeschluss ist nun am 23. Januar auch die Einspruchsfrist gegen den Beschluss abgelaufen, so dass die Einladung nun erfolgen konnte. Getragen wurde das Mitgliederbegehren von 151 Vereinsmitgliedern, die so nun zur Einladung ermächtigt sind. Parteien, die die unter TOP 2 eingeräumte Möglichkeit zur Vorstellung eigener Konzepte nutzen möchten, werden gebeten, bis fünf Tage vor der Veranstaltung durch Anmeldung unter mitgliederantrag@mitgliederantrag-kfc.de ihr Interesse zu bekunden und Details dann zu klären.
Alle Mitglieder sollten indes nicht vergessen, einen Lichtbildausweis für die Einlasskontrolle mitzuführen.