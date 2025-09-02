KFC Uerdingen auch am grünen Tisch im Niederrheinpokal weiter

Die Nachricht machte schon vor der Liga-Partie gegen Biemenhorst am Donnerstag im Stadion die Runde. Der KFC Uerdingen steht damit in der zweiten Pokal-Runde, es kommt also zum schnellen Wiedersehen mit den Bocholtern. Der Fußballverband Niederrhein hat noch die Einspruchsfrist abgewartet, jetzt ist der Sieg des KFC aber offiziell.
Noch bevor es am Donnerstagabend zum Duell der beiden Oberligisten KFC Uerdingen und dem SV Biemenhorst in der Grotenburg kam, das die Uerdinger am Ende mit 6:1 gewannen, hatte der KFC Uerdingen bereits den ersten Sieg des Tages eingefahren. Im Vorfeld des Spiels machte in der Grotenburg die Nachricht die Runde, dass der Einspruch des SSV Bergisch Born gegen die Wertung des Pokalspiels, das der KFC gewonnen hatte, abgewiesen worden sei. Das hatte am Donnerstag bereits der Remscheider Generalanzeiger vermeldet.
Die Verantwortlichen des KFC Uerdingen selbst hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen vom Verband erhalten, sodass sie sich dazu noch nicht äußern wollten. Das Sportgericht hat den Einspruch des SSV Bergisch Born als unbegründet zurückgewiesen, heißt es in der Bekanntmachung. Der SSV Bergisch Born muss für die Verfahrenskosten aufkommen. Am Freitagvormittag erklärte der Verband, die Einspruchsfrist abwarten zu wollen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag ablaufen wird. Die ist nun verstrichen – ohne einen Einspruch des unterlegenen Landesligisten. „In der Rechtsangelegenheit zwischen dem Landesligisten SSV Bergisch Born und dem Oberligisten KFC Uerdingen ist die Entscheidung des FVN-Verbandssportgerichts rechtskräftig geworden. Der KFC Uerdingen bleibt im Niederrheinpokal“, schrieb der Verband am Dienstag.
„Wir akzeptieren das Urteil. Auch wenn es enttäuschend für uns ist. Nun konzentrieren wir uns wieder voll auf die Meisterschaft“, schilderte Jörg Musset, Sportlicher Leiter des Landesligisten, dem Remscheider General-Anzeiger. Das Sportgericht hatte in einem schriftlichen Verfahren gegen den Einspruch der Bergisch Borner entschieden. Die hatten im Nachgang der Pokalpartie Hinweise anderer Klubs erhalten, dass der KFC Uerdingen wohl einen oder mehrere Spieler eingesetzt haben soll, deren Spielgenehmigung noch nicht vorlag. Aufgrund dessen war der unterlegene Landesligist gegen die Wertung des Spiels vorgegangen. In den vergangenen Tagen war alles intensiv geprüft worden, so lag bei der Auslosung in der vergangenen Woche noch keine Entscheidung vor, weshalb ein Doppellos im Topf lag.
Aus Kreisen des KFC Uerdingen war in den vergangenen Tagen eher Unverständnis über den Einspruch des SSV zu hören gewesen. Auch wenn man sich in der Öffentlichkeit bedeckt hielt, so waren die Verantwortlichen davon überzeugt, selbst keine Fehler begangen zu haben. So wird es in knapp zwei Wochen, terminiert ist die Partie für den 10. September, also zum nächsten Duell mit dem SV Biemenhorst und dem ehemaligen KFC-Nachwuchstrainer Daniel Beine in der Grotenburg kommen.