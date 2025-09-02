KFC Uerdingen auch am grünen Tisch im Niederrheinpokal weiter

„Wir akzeptieren das Urteil. Auch wenn es enttäuschend für uns ist. Nun konzentrieren wir uns wieder voll auf die Meisterschaft“, schilderte Jörg Musset, Sportlicher Leiter des Landesligisten, dem Remscheider General-Anzeiger. Das Sportgericht hatte in einem schriftlichen Verfahren gegen den Einspruch der Bergisch Borner entschieden. Die hatten im Nachgang der Pokalpartie Hinweise anderer Klubs erhalten, dass der KFC Uerdingen wohl einen oder mehrere Spieler eingesetzt haben soll, deren Spielgenehmigung noch nicht vorlag. Aufgrund dessen war der unterlegene Landesligist gegen die Wertung des Spiels vorgegangen. In den vergangenen Tagen war alles intensiv geprüft worden, so lag bei der Auslosung in der vergangenen Woche noch keine Entscheidung vor, weshalb ein Doppellos im Topf lag.

Aus Kreisen des KFC Uerdingen war in den vergangenen Tagen eher Unverständnis über den Einspruch des SSV zu hören gewesen. Auch wenn man sich in der Öffentlichkeit bedeckt hielt, so waren die Verantwortlichen davon überzeugt, selbst keine Fehler begangen zu haben. So wird es in knapp zwei Wochen, terminiert ist die Partie für den 10. September, also zum nächsten Duell mit dem SV Biemenhorst und dem ehemaligen KFC-Nachwuchstrainer Daniel Beine in der Grotenburg kommen.