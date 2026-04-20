KFC Uerdingen appelliert an Fans - Strafen bereits fünfstellig

Im Mittelpunkt des Appells stehen die Fans des KFC Uerdingen. – Foto: Sven Hanisch

Der KFC Uerdingen darf nach seinem 1:0-Erfolg gegen den VfB 03 Hilden wieder vom Titel in der Oberliga Niederrhein träumen. Doch am Montag folgt ein Appell von Geschäftsführer Sebastian Schmidt an die eigenen Fans, weil der Klub bereits empfindliche Geldstrafen kassiert hat. Worum es geht.

Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen an der Weiterentwicklung des Klubs, dazu gehört auch Geschäftsführer Schmidt, der eher selten das prominente Wort ergreift. Umso ernster ist sein Appell zum Wochenstart zu verstehen. Im Kern bittet er die Fans darum, dass sie keine Gegenstände mehr auf das Spielfeld werfen und sich generell „korrekt“ verhalten, denn wegen wiederholter Vergehen wurde der KFC mit "empfindlichen Geldstrafen im fünfstelligen Bereich belegt".

Nach zuletzt stabilen Ergebnissen in der Oberliga Niederrhein beträgt der Rückstand des KFC Uerdingen auf Tabellenführer Ratingen 04/19 vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag nur vier Punkte. Die Rückkehr in die Regionalliga West scheint möglich und auch realistisch, weil abseits des Platzes auf Vorstandsebene wieder Ruhe herrscht.

Der Appell von Sebastian Schmidt im Wortlaut

Derartige Vorkommnisse hat es auch gegen Hilden gegeben, weshalb Schmidt schon mit den nächsten Strafen rechnet. Er schildert: "Als eingestufter Wiederholungstäter drohen uns zunehmend drastischere Sanktionen, welche von finanzieller Natur sind und bis hin zum Spielabbruch führen können." Ein durch KFC-Fans verursachter Abbruch könnte im Meisterschaftsrennen drastische Folgen haben, denn dann stünde sogar eine Spielwertung gegen die Uerdinger im Raum. Auch finanziell ist der Grotenburg-Klub natürlich noch nicht auf Rosen gebettet.

"Liebe KFC-Familie,

die vergangenen Wochen haben einmal mehr gezeigt, was unseren Verein ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt und eine außergewöhnliche Unterstützung von den Rängen. Knapp 2.400 Zuschauer beim letzten Heimspiel gegen Hilden sind ein starkes Zeichen. Die Stimmung war spitze und das überträgt sich auf die Mannschaft.

Umso wichtiger ist es mir, dass wir bei aller Emotionalität die Grenzen des sportlich Fairen und Zulässigen wahren. In den letzten Spielen ist es leider wiederholt vorgekommen, dass aus den Fanblöcken Gegenstände auf das Spielfeld geworfen wurden. Dieses Verhalten ist in keiner Weise akzeptabel.

Wir wurden hierfür bereits mit empfindlichen Geldstrafen im fünfstelligen Bereich belegt. Auch die Vorkommnisse des letzten Spieltags werden nicht ohne Konsequenzen bleiben. Als eingestufter Wiederholungstäter drohen uns zunehmend drastischere Sanktionen, welche von finanzieller Natur sind und bis hin zum Spielabbruch führen können.

Ich weiß, wie viel Herzblut in eurer Unterstützung steckt. Genau diese Emotionalität macht den KFC Uerdingen besonders und einzigartig. Aber das Werfen von Gegenständen überschreitet eine klare Grenze und schadet unserem Verein sowohl finanziell, sportlich und auch im Hinblick auf unser Ansehen massiv.

Deshalb appelliere ich eindringlich an euch: Unterlasst dieses Verhalten und achtet auch gegenseitig aufeinander. Jeder Einzelne trägt Verantwortung dafür, dass wir gemeinsam einen sicheren und respektvollen Rahmen schaffen, in dem unser Verein erfolgreich sein kann.

Lasst uns weiterhin laut, leidenschaftlich und geschlossen hinter unserer Mannschaft stehen, aber immer im Sinne des Fair Play und im Interesse unseres KFC Uerdingen.

Vielen Dank für eure Unterstützung und auf einen erfolgreichen Saisonendspurt!

Sebastian Schmidt, Geschäftsführer KFC Uerdingen 05 e.V."

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