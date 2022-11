Der KFC Uerdingen hat es am Sonntag mit Hamborn 07 zu tun. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen am Sonntag in Hamborn Oberliga Niederrhein: Zwei Uerdinger haben sich im Training aufgedrängt.

Wenn der KFC Uerdingen am Sonntag um 14.30 Uhr bei Sportfreunde Hamborn 07 antritt, so treffen zwei Vereine mit wohlklingenden Namen aufeinander, die schon bessere Zeiten erlebt haben. Die Gastgeber gehörten in der 30er Jahren zu den Spitzenklubs des Ruhrgebiets und standen 1961 im Halbfinale des DFB-Pokals.

Und am 26. Dezember 1952 wurde das Pokalspiel zwischen dem FC St. Pauli und Hamborn 07 als erstes Spiel im deutschen Fernsehen direkt übertragen. Das ist am Sonntag natürlich nicht der Fall, wenn die beiden Traditionsvereine in der Oberliga aufeinander treffen. Talarski und Evers drängen ins Team