Auch in der Halle gibt es für den KFC Uerdingen Unterstützung.
Auch in der Halle gibt es für den KFC Uerdingen Unterstützung. – Foto: Markus Becker

KFC Uerdingen am Samstag im Hallenturnier: Spielplan & Ergebnisse

Für den KFC Uerdingen ist die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein beendet, gespielt wird in diesem Jahr aber noch einmal: beim Hallenturnier von Fortuna Gronau.

KFC Uerdingen

Fast alle Vereine am Niederrhein haben für das Kalenderjahr 2025 ihre fußballerischen Aktivitäten beendet - fast! Einige Klubs vor und nach Weihnachten in der Halle unterwegs, so auch der KFC Uerdingen am kommenden Samstag beim Signal Iduna Cup von Fortuna Gronau.

Der A-Ligist aus dem Fußballkreis Ahaus-Coesfeld veranstaltet am kommenden Samstag ein Hallenturnier (Sporthalle 1, Laubstiege, 48599 Gronau), an dem der KFC Uerdingen als klassenhöchste Mannschaft teilnimmt. Namhaft ist auch die Hammer SpVg, auf die der Oberliga-Klub vom Niederrhein allerdings erst in einem K.o.- oder Platzierungsspiel treffen kann. In der Gruppe B spielt das Team von Julian Stöhr gegen Vorwärts Epe, FC Schüttorf und die U19 von SuS Stadtlohn. Die Gastgeber und die Hammer SpVg ergänzen gemeinsam mit dem FC Turo D'Izlo Gronau und dem Futsal-Bundesliga-Team von Preußen Münster das Teilnehmerfeld (alle Gruppe A).

Wenn alles nach Plan läuft, wird euch die Redaktion von FuPa Niederrhein Live-Ergebnisse zum Turnier bereitstellen. Alle Paarungen und weitere Informationen findet ihr an dieser Stelle:

Der vollständige Spielplan: Wann geht es los, gegen wen spielt der KFC Uerdingen?

Platzierungsmodus: Punkte - Tordifferenz - Anzahl Tore - Direkter Vergleich
Gruppe A
Sa., 20.12.25 16:00 Uhr Fortuna Gronau 09/54 - Hammer SpVg

Gruppe B
Sa., 20.12.25 16:14 Uhr Vorwärts Epe 1923 - SuS Stadtlohn 19/20

Gruppe A
Sa., 20.12.25 16:28 Uhr SC Preußen Münster - Turo d´Izlo

Gruppe B
Sa., 20.12.25 16:42 Uhr KFC Uerdingen - FC Schüttorf 09

Gruppe A
Sa., 20.12.25 16:56 Uhr Fortuna Gronau 09/54 - SC Preußen Münster

Gruppe B
Sa., 20.12.25 17:10 Uhr Vorwärts Epe 1923 - KFC Uerdingen

Gruppe A
Sa., 20.12.25 17:24 Uhr Turo d´Izlo - Hammer SpVg

Gruppe B
Sa., 20.12.25 17:38 Uhr FC Schüttorf 09 - SuS Stadtlohn 19/20

Gruppe A
Sa., 20.12.25 17:52 Uhr Hammer SpVg - SC Preußen Münster

Gruppe B
Sa., 20.12.25 18:06 Uhr SuS Stadtlohn 19/20 - KFC Uerdingen

Gruppe A
Sa., 20.12.25 18:20 Uhr Turo d´Izlo - Fortuna Gronau 09/54

Gruppe B
Sa., 20.12.25 18:34 Uhr FC Schüttorf 09 - Vorwärts Epe 1923

Spiel um Platz 7
Sa., 20.12.25 19:16 Uhr -

Spiel um Platz 5
Sa., 20.12.25 19:30 Uhr -

Halbfinale
Sa., 20.12.25 19:44 Uhr -
Sa., 20.12.25 19:58 Uhr -

Spiel um Platz 3
Sa., 20.12.25 20:12 Uhr -

Finale
Sa., 20.12.25 20:26 Uhr -

