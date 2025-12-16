KFC Uerdingen am Samstag im Hallenturnier: Spielplan & Ergebnisse

Fast alle Vereine am Niederrhein haben für das Kalenderjahr 2025 ihre fußballerischen Aktivitäten beendet - fast! Einige Klubs vor und nach Weihnachten in der Halle unterwegs, so auch der KFC Uerdingen am kommenden Samstag beim Signal Iduna Cup von Fortuna Gronau.
Der A-Ligist aus dem Fußballkreis Ahaus-Coesfeld veranstaltet am kommenden Samstag ein Hallenturnier (Sporthalle 1, Laubstiege, 48599 Gronau), an dem der KFC Uerdingen als klassenhöchste Mannschaft teilnimmt. Namhaft ist auch die Hammer SpVg, auf die der Oberliga-Klub vom Niederrhein allerdings erst in einem K.o.- oder Platzierungsspiel treffen kann. In der Gruppe B spielt das Team von Julian Stöhr gegen Vorwärts Epe, FC Schüttorf und die U19 von SuS Stadtlohn. Die Gastgeber und die Hammer SpVg ergänzen gemeinsam mit dem FC Turo D'Izlo Gronau und dem Futsal-Bundesliga-Team von Preußen Münster das Teilnehmerfeld (alle Gruppe A).
Wenn alles nach Plan läuft, wird euch die Redaktion von FuPa Niederrhein Live-Ergebnisse zum Turnier bereitstellen. Alle Paarungen und weitere Informationen findet ihr an dieser Stelle:
Platzierungsmodus: Punkte - Tordifferenz - Anzahl Tore - Direkter Vergleich
Gruppe A
Sa., 20.12.25 16:00 Uhr Fortuna Gronau 09/54 - Hammer SpVg
Gruppe B
Sa., 20.12.25 16:14 Uhr Vorwärts Epe 1923 - SuS Stadtlohn 19/20
Gruppe A
Sa., 20.12.25 16:28 Uhr SC Preußen Münster - Turo d´Izlo
Gruppe B
Sa., 20.12.25 16:42 Uhr KFC Uerdingen - FC Schüttorf 09
Gruppe A
Sa., 20.12.25 16:56 Uhr Fortuna Gronau 09/54 - SC Preußen Münster
Gruppe B
Sa., 20.12.25 17:10 Uhr Vorwärts Epe 1923 - KFC Uerdingen
Gruppe A
Sa., 20.12.25 17:24 Uhr Turo d´Izlo - Hammer SpVg
Gruppe B
Sa., 20.12.25 17:38 Uhr FC Schüttorf 09 - SuS Stadtlohn 19/20
Gruppe A
Sa., 20.12.25 17:52 Uhr Hammer SpVg - SC Preußen Münster
Gruppe B
Sa., 20.12.25 18:06 Uhr SuS Stadtlohn 19/20 - KFC Uerdingen
Gruppe A
Sa., 20.12.25 18:20 Uhr Turo d´Izlo - Fortuna Gronau 09/54
Gruppe B
Sa., 20.12.25 18:34 Uhr FC Schüttorf 09 - Vorwärts Epe 1923
Spiel um Platz 7
Sa., 20.12.25 19:16 Uhr -
Spiel um Platz 5
Sa., 20.12.25 19:30 Uhr -
Halbfinale
Sa., 20.12.25 19:44 Uhr -
Sa., 20.12.25 19:58 Uhr -
Spiel um Platz 3
Sa., 20.12.25 20:12 Uhr -
Finale
Sa., 20.12.25 20:26 Uhr -