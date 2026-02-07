KFC Uerdingen ab 18 Uhr live: Der SV Sonsbeck kommt

In der vorigen Woche musste der KFC Uerdingen noch auf seinen Jahresstart in der Oberliga Niederrhein warten. Die Stadt Monheim hatte den Platz der Sportfreunde Baumberg für die Partie gegen den KFC gesperrt, immerhin gibt es hierfür mittlerweile einen neuen Termin. Gespielt werden soll nun am Mittwoch, 25. Februar, um 20 Uhr.
Dafür konnte der KFC immerhin beobachten, wie Spitzenreiter Ratingen 04/19 gegen den VfB 03 Hilden gleich alle Punkte liegen ließ, und sich so die Chancen des KFC im Aufstiegsrennen nicht eben verschlechtert haben. Und auch an diesem Spieltag könnte sich die Lage weiter positiv gestalten, denn der Spitzenreiter muss am Sonntag zum Zweiten SC St. Tönis, ein Spiel, das ihr ab 14.30 Uhr im Livestream bei FuPa hier verfolgen könnt.
Immerhin sieht es jetzt ja danach als, als sollte dem Spiel des KFC in der Grotenburg nichts im Wege stehen. Für den Anstoßzeitpunkt um 18 Uhr sind immerhin noch neun Grad und trockene Witterungsbedingungen vorausgesagt, es sollte von dieser Warte her also alles für das Team von Julian Stöhr gerichtet sein. Im FuPa-Experten-Tipp hat Co-Trainer Botan Melik immerhin schon einmal ein 2:0 für die Uerdinger vorausgesagt, den ganzen Tipp könnt ihr Euch hier anschauen. Die Uerdinger nutzten den Spielausfall am vorigen Samstag zu einem Test gegen den Bezirksligisten TSV Bockum, der durch den Rückzug des SV Lürrip ebenfalls spielfrei hatte. Der KFC gewann mit 3:0.
Wir halten Euch am Samstag im Liveticker über die Partie des KFC auf dem Laufenden und informieren Euch natürlich auch im Anschluss mit einem aktuellen Spielbericht über das, was sich in der Grotenburg zwischen dem KFC und dem SV Sonsbeck abgespielt hat. Und sicher werden dann am Sonntag nicht wenige Uerdinger genau hinschauen, was die Konkurrenz macht.
