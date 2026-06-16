KFC Uerdingen: 20.000 Euro Strafe, Geisterspiele drohen

Fehlverhalten der KFC-Fans. – Foto: IMAGO IMAGES

Der KFC Uerdingen muss erneut eine empfindliche Geldstrafe zahlen. Wie der Verein mitteilt, hat das Verbandssportgericht des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) den Oberligisten wegen eines weiteren Zuschauerfehlverhaltens im Zusammenhang mit dem Spiel bei der SpVg Schonnebeck am 10. Mai 2026 zu einer Strafe in Höhe von 4500 Euro verurteilt.

Für den KFC ist es nicht der erste Fall dieser Art in der laufenden Saison. Bereits im April hatte der Verein öffentlich an seine Anhänger appelliert, keine Gegenstände auf das Spielfeld zu werfen und sich korrekt zu verhalten . Damals verwies Geschäftsführer Sebastian Schmidt darauf, dass wegen wiederholter Vorfälle bereits Geldstrafen im fünfstelligen Bereich angefallen seien. Nun verschärft sich die Lage weiter.

Grund für die Sanktion war nach Vereinsangaben der Wurf einer E-Zigarette aus dem Uerdinger Zuschauerbereich. Ein Spieler der SpVg Schonnebeck wurde dadurch im Bereich des Nackens beziehungsweise oberen Rückens getroffen. Das Verbandssportgericht wertete den Vorfall als schwerwiegendes Zuschauerfehlverhalten.

Der Klub betont zwar ausdrücklich, dass die überwältigende Mehrheit der Anhänger die Mannschaft leidenschaftlich, friedlich und verantwortungsvoll unterstütze. Gleichzeitig warnt der KFC aber eindringlich davor, dass weiteres Fehlverhalten erhebliche sportliche und wirtschaftliche Folgen haben kann.

Mit der neuen Entscheidung summieren sich die Geldstrafen gegen den KFC Uerdingen aufgrund von Zuschauerfehlverhalten in dieser Saison auf knapp 20.000 Euro. Diese Summe trifft den Verein unmittelbar. Geld, das für Sanktionen aufgewendet werden muss, fehlt an anderer Stelle - etwa im sportlichen Bereich oder bei der weiteren Entwicklung des Vereins.

Besonders das gezielte Werfen von Gegenständen auf Spieler, Schiedsrichter, Offizielle oder andere am Spiel beteiligte Personen werde in keiner Weise akzeptiert. Nach Angaben des Vereins hat das Verbandssportgericht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei weiteren Vorfällen dieser Art sogar Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ernsthaft als Sanktion erwogen werden könnten.

Ein solcher Zuschauerausschluss würde nicht nur die Verursacher treffen, sondern alle Fans. Für den KFC wäre ein Geisterspiel auch sportlich, ideell und wirtschaftlich ein schwerer Rückschlag. Darüber hinaus seien bei weiteren Verstößen auch weitere sportrechtliche Konsequenzen möglich.

KFC fahndet nach Verursachern

Der Verein kündigt zudem ein härteres Vorgehen gegen identifizierbare Verursacher an: "Darüber hinaus wird der KFC Uerdingen künftig gegen identifizierbare Verursacher von Zuschauerfehlverhalten auf privatrechtlichem Wege vorgehen und entstandene Schäden sowie gegen den Verein verhängte Sanktionen geltend machen. Der Verein wird alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um sich gegen vereinsschädigendes Verhalten einzelner Personen zu wehren."

Für Uerdingen ist die Botschaft klar. Die Unterstützung der Fans bleibt ein wichtiger Faktor, doch weitere Vergehen könnten den Verein teuer zu stehen kommen - finanziell, sportlich und im schlimmsten Fall auch durch Spiele ohne Publikum.

Geisterspiele würden den Klub in der Oberliga Niederrhein, vielleicht sogar im Niederrheinpokal, hart treffen. Bei weiteren Vergehen ist sogar nicht auszuschließen, dass derartige Vergehen demnächst auch Punktstrafen nach sich ziehen.

Stellungnahme des KFC Uerdingen im Wortlaut

"Der KFC Uerdingen informiert darüber, dass das Verbandssportgericht des Fußballverbandes Niederrhein den Verein aufgrund eines erneuten Zuschauerfehlverhaltens im Zusammenhang mit dem Oberligaspiel bei der SpVg Schonnebeck am 10. Mai 2026 zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro verurteilt hat. Grund für die Strafe war der Wurf einer E-Zigarette aus dem Uerdinger Zuschauerbereich, durch den ein Spieler der SpVg Schonnebeck im Bereich des Nackens beziehungsweise oberen Rückens getroffen wurde. Das Verbandssportgericht wertete diesen Vorfall als schwerwiegendes Zuschauerfehlverhalten.

Mit dieser Entscheidung summieren sich die gegen den KFC Uerdingen in der laufenden Saison verhängten Geldstrafen aufgrund von Zuschauerfehlverhalten auf knapp 20.000 Euro. Diese finanziellen Belastungen treffen den Verein unmittelbar und entziehen Mittel, die ansonsten dem sportlichen Bereich sowie der Weiterentwicklung des Vereins zugutekommen würden.

Sportliche und wirtschaftliche Konsequenzen bei weiterem Fehlverhalten

Unabhängig davon, dass die überwältigende Mehrheit unserer Anhänger den KFC Uerdingen leidenschaftlich, friedlich und verantwortungsvoll unterstützt, macht der Verein ausdrücklich darauf aufmerksam, dass jegliches Zuschauerfehlverhalten erhebliche sportliche und wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Der KFC Uerdingen weist seine Anhänger daher ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere das gezielte Werfen von Gegenständen auf Spieler, Schiedsrichter, Offizielle oder andere am Spiel beteiligte Personen in keiner Weise akzeptiert wird und schwerwiegende Folgen für den Verein haben kann.

Das Verbandssportgericht des Fußballverbandes Niederrhein hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei weiterem Zuschauerfehlverhalten, insbesondere bei gezieltem Werfen von Gegenständen auf am Fußballspiel beteiligte Akteure, die Austragung von Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Sanktion ernsthaft erwogen wird.

Ein solcher Zuschauerausschluss würde alle Fans treffen und dem Verein erheblichen sportlichen, ideellen und wirtschaftlichen Schaden zufügen. Darüber hinaus sind bei weiteren Verstößen auch weitere sportrechtliche Konsequenzen möglich.

Verursacher werden zur Kasse gebeten und sanktioniert

Darüber hinaus wird der KFC Uerdingen künftig gegen identifizierbare Verursacher von Zuschauerfehlverhalten auf privatrechtlichem Wege vorgehen und entstandene Schäden sowie gegen den Verein verhängte Sanktionen geltend machen. Der Verein wird alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um sich gegen vereinsschädigendes Verhalten einzelner Personen zu wehren.

Der KFC Uerdingen appelliert daher an alle Zuschauer, durch ihr Verhalten dazu beizutragen, dass Fußballspiele in einem sicheren und sportlich fairen Rahmen stattfinden können. Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unsere Mannschaft auch künftig die Unterstützung ihrer Fans auf den Rängen erleben darf."

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