KFC-Trainer Stöhr wünscht sich Reck-Schlagzeile – und bekommt sie

Julian Stöhr musste grinsen, als er nach der Partie gegen den VfB Hilden im Presseraum der Grotenburg einen Blick auf den RP-Artikel zum Top-Spiel erhaschte. „War ja fast richtig“, sagte er, als er die Überschrift „Reck wahrt die Aufstiegschancen des KFC Uerdingen“ las mit einem Augenzwinkern. Der Grund: Noch vor dem Spiel hatte er ein Gespräch mit seinem Stürmer Etienne-Noel Reck geführt, wie er bei der Pressekonferenz erzählte.
„Wir hatten Spiele, in denen wir einfach nicht so zufrieden mit ihm waren, weil er einfach mehr kann. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass ich am Montag die Zeitung aufmache, und dort steht die Überschrift: ,Reck entscheidet Top-Spiel gegen Hilden.’“ Und so kam es dann ja auch. Reck sei sehr gut im Spiel gewesen, so Stöhrs Sonderlob für den 20-Jährigen, der den Rest aber nicht vergessen wollte: „Defensiv haben wir alles gut weggearbeitet.“
Offensiv war der Sohn des früheren Profitorwarts Oliver Reck herausragender Akteur. Die Spieler des VfB Hilden, zuvor in allen zehn Rückrundenspielen siegreich gewesen, hatten sichtlich ihre Probleme mit dem 20-Jährigen, der immer anspielbar war, sich in jeden langen Ball reingeworfen hatte und auch folgerichtig per Kopf nach einer Flanke von Abwehrspieler Anthony Oscasindas traf. Und wie empfand er es selbst, in diesem Top-Spiel das Siegtor erzielt zu haben? „Es gibt auf jeden Fall nichts Besseres“, sagte er hinterher glücklich. „Vor allem nicht vor den Fans. Es war eine Wahnsinnsstimmung.“ Als die Mannschaft nach einer 15-minütigen Verzögerung unter tosendem Applaus der 2357 Zuschauer den Rasen betreten hatte, habe er Gänsehaut gehabt. „Die Mannschaft war so heiß, so gallig in den Zweikämpfen. Ich glaube, jeder wollte das von uns, das hat man auf dem Platz gesehen. Es war ein geiles Spiel von uns.“
Im Blickpunkt war er gleich mehrfach. In der 16. Minute wurde er im Strafraum von Gegenspieler Fabian zur Linden geklammert und fiel. Ein Elfmeterpfiff blieb aus. Drei Minuten später klammerte er selbst gegen seinen Gegenspieler, eroberte so den Ball und ermöglichte den Angriff, der letztlich zum verschossenen Foulelfmeter von Alexander Lipinski führte. „Ich habe gemerkt, dass der Schiedsrichter eine lockere Linie gelten lässt. Dann habe ich den Kontakt angenommen und mich reingedreht. Schade nur, dass ,Lipi’ den nicht reingemacht hat.“ Ob es Cleverness war, Instinkt oder Glück, darauf wollte er sich selbst nicht festlegen. Coach Stöhr meinte: „Es ist einfach sein Spiel, sehr körperbetont. Ich glaube, er macht sich da keine Gedanken drüber.“
Der Coach ärgerte sich im Anschluss darüber, dass der KFC die Partie (wieder einmal) nicht schon vorher entscheiden konnte. „Für die Zuschauer ist es doch spannend“, sagte Reck etwas selbstironisch zu diesem Umstand. „Wir ziehen die Dinger immer so, verteidigen alles weg, springen in jeden Ball und feiern uns gegenseitig. So muss das sein und das ist dann auch einfach geil. Ob wir 1:0 gewinnen oder 2:0 – wir behalten die drei Punkte bei uns und können feiern.“
Nun geht es jedenfalls mit einer großen Portion Selbstvertrauen in das nächste Topspiel gegen Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Germania ist nach dem 3:3-Unentschieden beim FC Büderich am Sonntag nur noch vier Punkte vom KFC entfernt. „Wie ich gehört habe, wird es ein Heimspiel für uns, die Fans sind alle dabei“, offenbarte Reck bereits seine Vorfreude. „Wir sind auf jeden Fall bereit.“