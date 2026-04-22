KFC-Trainer Stöhr wünscht sich Reck-Schlagzeile – und bekommt sie

Der Coach ärgerte sich im Anschluss darüber, dass der KFC die Partie (wieder einmal) nicht schon vorher entscheiden konnte. „Für die Zuschauer ist es doch spannend“, sagte Reck etwas selbstironisch zu diesem Umstand. „Wir ziehen die Dinger immer so, verteidigen alles weg, springen in jeden Ball und feiern uns gegenseitig. So muss das sein und das ist dann auch einfach geil. Ob wir 1:0 gewinnen oder 2:0 – wir behalten die drei Punkte bei uns und können feiern.“

Nun geht es jedenfalls mit einer großen Portion Selbstvertrauen in das nächste Topspiel gegen Tabellenführer Ratingen 04/19. Die Germania ist nach dem 3:3-Unentschieden beim FC Büderich am Sonntag nur noch vier Punkte vom KFC entfernt. „Wie ich gehört habe, wird es ein Heimspiel für uns, die Fans sind alle dabei“, offenbarte Reck bereits seine Vorfreude. „Wir sind auf jeden Fall bereit.“