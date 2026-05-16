KFC-Trainer Stöhr nimmt nach 1:6-Debakel seine Spieler in die Pflicht Der KFC Uerdingen hat vier Punkte Rückstand auf die Spitze und nur noch drei Spiele bleiben. Trainer Stöhr warnt: „Ich hoffe nicht, dass es einen Knacks gibt." Die nächste Bewährungsprobe wartet bereits. von RP/ Stefan Loyda · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC versucht, die 1:6-Pleite gegen Schonnebeck aus den Köpfen zu bekommen. – Foto: Markus Becker

Es hätte am vergangenen Sonntag kaum einen härteren Dämpfer im Aufstiegskampf für den KFC Uerdingen geben können. Die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr hatte sich auf einen Punkt an das Oberliga Niederrhein-Spitzenduo Ratingen 04/19 und den VfB Hilden wieder herangekämpft. Der Aufstieg, so wirkte es auch aufgrund des Momentums, war nahezu greifbar – nur um dann bei der Spielvereinigung Schonnebeck am Ende mit 1:6 unterzugehen. Der Coach hatte schon unmittelbar nach der Partie seinem Unmut kundgetan, sprach von einem Offenbarungseid.

Die Trainingswoche sei aber gut gewesen, meint Stöhr. Vor dem vorletzten Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Kleve hat der KFC vier Punkte Rückstand auf die Spitze. „Wenn wir jetzt noch sieben oder acht Spiele hätten, wäre es was anderes“, sagt Stöhr. „Ich hatte gegen Ende des Spiels schon das Gefühl, wir hätten nicht nur da aufgegeben, sondern dass jetzt auch die ganze Saison vorbei ist.“ Seine Mannschaft habe dies aber unter der Woche beim Training abgestritten. Und nach allem, was bisher schon im Verlauf der Spielzeit passiert ist, kann auch in diesen drei letzten Partien noch alles geschehen. „Ich hoffe nicht, dass es einen Knacks gibt“, sagt Stöhr weiter, „weil wir dann eine gute Saison noch kaputt machen.“ Keine Videoanalyse für die Mannschaft Groß thematisiert hatte er die Partie in Schonnebeck aber nicht mehr: „Ich war nach dem Spiel sehr deutlich. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, keine Videoanalyse von uns oder Kleve zu machen. Wir haben nur auf dem Platz gearbeitet, weil ich die Jungs in die Pflicht genommen habe.“ Er selbst hatte ein Spiel der Klever gesehen und noch ein weiteres im Video. Die Themen, wie Stöhr es nennt, habe er dennoch ins Training mitgenommen. „Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich tief stellen, uns den Ball überlassen und kontern werden. Kleve hat zuletzt elf Punkte aus fünf Spielen geholt und bringt daher Selbstbewusstsein mit. Im Endeffekt müssen wir aber abliefern.“