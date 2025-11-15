KFC-Trainer Julian Stöhr erwartet „eine Reifeprüfung“

Unter der Woche hatte der KFC beim ambitionierten Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 2, dem VfB Bottrop, ein Testspiel absolviert, in dem vornehmlich die Spieler Einsatzzeit erhielten, die zuvor im Oberligaspiel in Dingden wenig oder gar nicht gespielt hatten. 4:2 lautete das Resultat aus Sicht des KFC, ein Ergebnis, das den Trainer grundsätzlich zufrieden stimmt. „Bottrop hätte sich aber auch nicht beschweren dürfen, wenn wir acht oder neun Tore geschossen hätten, sagte Julian Stöhr auf der Pressekonferenz vor dem Schonnebeck-Spiel. Damit sprach er ein Problem an, das sich seit Beginn seiner Zeit in Uerdingen schon durchzieht: die Chancenverwertung. Gerade in der Liga war es offensiv in den beiden vergangenen Spielen etwas mau, was der KFC an Ausbeute vorzuweisen hat. Nach dem eingangs erwähnten und durchaus überzeugenden Auftritt gegen Monheim, bei dem insgesamt fünf Treffer erzielt wurden, ist in 180 Minuten Oberligafußball nur ein weiteres Tor hinzugekommen – und das auch noch vom Punkt. Dass der KFC dennoch vier Punkte aus diesen beiden Spielen mitgenommen hat, ist definitiv als positiv zu bewerten.

KFC spielt für die Fans von morgen