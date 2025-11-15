KFC-Trainer Julian Stöhr erwartet „eine Reifeprüfung“

Genau vier Wochen nach dem bislang letzten Heimspiel in der Grotenburg, das der KFC Uerdingen am 18. Oktober mit 5:2 gegen den 1. FC Monheim gewonnen hatte, steigt nun endlich wieder ein Fußballspiel für den KFC vor den eigenen Fans. Nachdem das Top-Spiel gegen Ratingen (zu dem Zeitpunkt Dritter gegen Erster) aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden musste, steht nun das nächste Spitzenduell ins Haus. Am Samstag um 16 Uhr empfängt der KFC als Vierter den Tabellenzweiten aus Essen-Schonnebeck.
Die Uerdinger, die beim 0:0 in Dingden erstmals seit vier Spielen wieder Punkte hatten liegen lassen, wollen nun so schnell wie möglich zurück in die Erfolgsspur. „Wir waren da nicht zufrieden, wir hatten uns vorgenommen, zu gewinnen. Das war unser Anspruch“, sagt Trainer Julian Stöhr rückblickend zur Punkteteilung in Dingden. Dass es gegen Schonnebeck kein einfaches Unterfangen wird, ist dem Coach aber auch klar. „Schonnebeck hat eine richtig gute Truppe, die zu Recht da oben steht“, sagt er. Die Abgänge der beiden Top-Stürmer Arne Wessels (Borussia Dortmund U23) und Conor David Tönnies (Fortuna Düsseldorf U23) im Sommer habe die Mannschaft gut aufgefangen. Schon die beiden vergangenen Spielzeiten hatte Schonnebeck jeweils auf dem zweiten Rang beendet. „Sie haben einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern“, betont Stöhr. „Das wird eine Reifeprüfung.“
Sowohl der KFC als auch Schonnebeck werden gespannt sein, in welchem Zustand sich der Rasen der Grotenburg präsentiert. Stöhr erwartet ein ähnlich schweres Geläuf wie in Dingden. Daher habe man am Mittwoch wieder auf dem tiefen Rasen am Löschenhofweg trainiert. Gepflegtes Kombinationsspiel sei da allerdings nicht möglich gewesen. Eventuell ist ein schwer zu bespielender Rasen aber auch genau das, was gegen Schonnebeck den Ausschlag geben kann. Denn die Essener haben auf ihrer Anlage am Schetters Busch einen Kunstrasenplatz und sind daher anderes gewohnt.
Unter der Woche hatte der KFC beim ambitionierten Tabellenführer der Landesliga, Gruppe 2, dem VfB Bottrop, ein Testspiel absolviert, in dem vornehmlich die Spieler Einsatzzeit erhielten, die zuvor im Oberligaspiel in Dingden wenig oder gar nicht gespielt hatten. 4:2 lautete das Resultat aus Sicht des KFC, ein Ergebnis, das den Trainer grundsätzlich zufrieden stimmt. „Bottrop hätte sich aber auch nicht beschweren dürfen, wenn wir acht oder neun Tore geschossen hätten, sagte Julian Stöhr auf der Pressekonferenz vor dem Schonnebeck-Spiel. Damit sprach er ein Problem an, das sich seit Beginn seiner Zeit in Uerdingen schon durchzieht: die Chancenverwertung. Gerade in der Liga war es offensiv in den beiden vergangenen Spielen etwas mau, was der KFC an Ausbeute vorzuweisen hat. Nach dem eingangs erwähnten und durchaus überzeugenden Auftritt gegen Monheim, bei dem insgesamt fünf Treffer erzielt wurden, ist in 180 Minuten Oberligafußball nur ein weiteres Tor hinzugekommen – und das auch noch vom Punkt. Dass der KFC dennoch vier Punkte aus diesen beiden Spielen mitgenommen hat, ist definitiv als positiv zu bewerten.
Schon in den Tagen vor dem Spiel war klar, dass es am Samstag etwas voller wird in der Grotenburg. Denn wie der Verein bekannt gab, hat der KFC rund 700 Freikarten an Kindergärten und Grundschulen verteilt. „Für viele von ihnen ist es der erste Besuch in der Grotenburg. Die Vorfreude könnte daher kaum größer sein", sagt Pressesprecher Manuel Kölker. Eingeladen sind 16 Kindergärten, die im Sommer am 6. Krefelder Fußballfest für Kindergärten auf der Bezirkssportanlage Elfrath teilgenommen haben. Hinzu kommen Kinder, ihre Eltern und Lehrer von zwei Grundschulen: Die Astrid-Lindgren-Schule und die Grundschule Buscher Holzweg hatten im Mai den Sparda-Bank-Cup gewonnen. Auch Trainer Julian Stöhr freut es, dass die vielen Kinder und die Begleitpersonen im Stadion sein werden. Auch für die „Fans von morgen“ werde sein Team alles daran setzen, die drei Punkte in der Grotenburg zu behalten.