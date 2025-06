KFC-Torhüter und Ex-Vize-Kapitän wechseln nach Westfalen

Zum Monatsende will der KFC Uerdingen die Vorbereitung aufnehmen, allerdings steht immer noch nicht ganz fest, wann die Gruppe "Freunde und Förderer", deren Konzept vom Insolvenzverwalter Thomas Ellrich bevorzugt wird, offiziell loslegen darf. Den Weg in die Oberliga wird in jedem Fall ohne Ron Meyer stattfinden, denn der Torhüter bleibt in der Regionalliga West.