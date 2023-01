Der KFC Uerdingen ist mit einer Niederlage in die Vorbereitung gestartet. – Foto: Ralph Görtz

KFC-Testspieler Martina ist durchgefallen Der Niederländer wird nicht für die linke Abwehrseite verpflichtet. Das ist aber nur eine der Erkenntnisse, die das Testspiel des KFC Uerdingen beim MSV Duisburg erbrachte. Es gab aber auch positive.

Björn Joppe war nicht überrascht. Vielmehr hatte er genau das gesehen, was er erwartet hatte. Die deutliche 0:6 (0:4)-Niederlage im Testspiel beim MSV Duisburg vermieste dem neuen Trainer des KFC Uerdingen jedenfalls nicht die Laune. „Den Klassenunterschied hat man gesehen und auch, wer wie weit in der Vorbereitung ist“, sagte er. Der Drittligist startet in einer Woche in Saarbrücken, für Uerdingen geht es erst am 4. Februar in der Oberliga weiter. „Mir ging es heute nicht ums Ergebnis, nachdem wir gestern Trainingsauftakt hatten. Die Jungs sollten das Spiel genießen, sich mit dem Drittligisten vergleichen. In der ersten Hälfte hatten wir einige Ballstafetten, nach dem Wechsel war das Engagement da. Wir nehmen das Positive mit.“

Die Uerdinger gerieten blitzschnell in Rückstand. Da war den Gästen anzumerken, dass sie nicht nur zwei Klassen tiefer spielen, sondern auch dass einige Stammspieler fehlten: fünf sind noch im Urlaub, drei verletzt. Dass die Abwehr anfangs ordentlich durcheinander gewirbelt wurde, war somit nicht verwunderlich. Joppe hatte eine Dreierkette aufgeboten, in der der niederländische Testspieler Shermaine Martina auf der linken Seite spielte. Für diese Position wird noch ein Spieler gesucht. Doch Martina kommt dafür nicht in Frage. Joppe senkte den Daumen: „Den werden wir nicht verpflichten. Er hat es nicht geschafft.“ Dafür war dem Coach ein anderer Spieler auf der rechten Seite im Mittelfeld positiv aufgefallen: Josuah Yeboah. „Er hat es gut gemacht, ihn kann ich heute hervor heben. Er hat eine gewisse Grundschnelligkeit, die er auch heute gezeigt hat. Wenn wir den in die Spur kriegen, kann er in der Rückrunde noch ganz wichtig werden.“