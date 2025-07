KFC testet am Samstag gegen den nächsten Westfalen-Oberligisten

Heute, 15:00 Uhr SV Schermbeck SV Schermbeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 PUSH

Zusätzliche Erkenntnisse: Noel-Etienne Reck wirkt als belebendes Element in der Offensivabteilung und scheint besonders gute Karten auf einen Stammplatz zu haben. Ebenso zeigt der noch 19-Jährige Dave Fotso Youmssi eine erstaunliche Reife für sein Alter. Schon bei seiner Verpflichtung machte sich Chefcoach Julian Stöhr große Hoffnungen auf den Youngster: "Dave gehörte zu den auffälligsten Spielern der U19 vom MSV Duisburg, er ist sehr lernwillig und ich gehe davon aus, dass er in seinem ersten Seniorenjahr ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden kann." Bislang scheint dies auch einzutreffen: Youmssi stand in allen vier Vorbereitungsspielen in der Anfangsformation der Krefelder.