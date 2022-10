KFC siegt mit Glück und Geschick 2:0 Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen siegt im Spitzenspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen mit 2:0.

Die Uerdinger feierten am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Schwarz-Weiß Essen ihren zweiten Sieg in der Englischen Woche. Vor 705 Zuschauern ließ sich das Team nach der 1:0-Führung durch Shun Terada oft das Heft aus der Hand nehmen.

Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim ETB Schwarz-Weiß Essen rückte der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze heran. Dabei hatten die Blau-Roten im Stadion Am Uhlenkrug nach ihrer 1:0-Führung besonders in der zweiten Halbzeit Glück, dass nicht der Ausgleich fiel. Letztendlich verteidigten sie mit Geschick den knappen Vorsprung und beendeten erst in der letzten Spielsekunde das Zittern ihrer Anhänger mit dem zweiten Treffer. Bereits am Sonntag steigt in der Grotenburg das nächste Spitzenspiel. Dann ist der neue Tabellenführer VfB Hilden zu Gast.

Auch am altehrwürdigen Uhlenkrug in Essen war vor dem Anpfiff zu spüren, dass dieses Traditionsduell aus vergangenen Jahren einen besonderen Reiz und eine besondere Anziehungskraft besitzt. Bei den Ordnern und den vielen Helfern war eine große Vorfreude zu spüren. Das galt natürlich auch für die knapp 300 KFC-Fans, die sich gegenüber der Haupttribüne versammelten und dort sogar einen eigenen Getränkestand nutzen konnten.

Trainer Alexander Voigt entschied sich für die Startelf gegenüber dem Sieg gegen Homberg für zwei statt auf die erwartete eine Veränderung. Für den verletzten Verdan Beric rückte wie vermutet der kopfballstarke Phil Zimmermann auf die rechte Außenseite der Viererkette. Stürmer Gianluca Rizzo musste nach seinem gelungenen Startelfdebüt vom Sonntag zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Bei den Gastgebern gab es nach dem 1:2 in St. Tönis drei Neue in der Anfangsformation. Klar war, dass der zuletzt gesperrte Torjäger Noel Futkeu dabei war. Der hätte in der 6. Minute fast das 1:0 erzielt, doch nach einer Flanke von der linken Seite bekam er den Ball am Fünfmeterraum nicht unter Kontrolle.